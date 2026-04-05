Las Palmas de Gran Canaria recoge 22.000 kilos de residuos en marzo con el sistema móvil de acopio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, recogió en marzo a través del Servicio de Acopio Transitorio un total de 22.000 kilos de residuos durante el mes de marzo.

Durante ese periodo, el dispositivo ha permitido dar cobertura a más de 90 barrios gracias a la activación simultánea de cinco puntos —uno en cada distrito—, lo que facilita el acceso de la ciudadanía al servicio y mejora su uso en el conjunto del municipio.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, subrayó que “la consolidación de este sistema demuestra que acercar los servicios municipales a los barrios es clave para mejorar la gestión de residuos”, y añadió que “los resultados evidencian que la ciudadanía está utilizando cada vez más este recurso, contribuyendo a reducir los vertidos incontrolados y a mejorar la limpieza en la ciudad”.

Durante su primer mes en febrero, el nuevo sistema permitió recoger 20.000 kilos de residuos, superando ampliamente los registros del sistema anterior. En marzo, el servicio ha alcanzado los 22.000 kilos, lo que eleva el total acumulado a 42.000 kilos y refuerza su impacto en la mejora del entorno urbano.

Funcionamiento y horarios

El dispositivo municipal se desarrolla de lunes a viernes, incluidos los festivos que coincidan en días laborables, en horario de 11:00 a 17:00 horas, con cinco puntos activos de forma simultánea que se distribuyen por los distintos barrios de la ciudad en función de una programación semanal.

En estos puntos se pueden depositar muebles y enseres, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos y hasta un máximo de cinco sacos de escombros domésticos de obra menor, con un límite de 15 kilos por saco. No se admiten residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni otros materiales que requieran un tratamiento específico.

Asimismo, la ciudadanía puede consultar la ubicación y el calendario de los Puntos de Acopio Transitorio en la web municipal, donde se detallan los días y lugares en los que el servicio estará operativo en cada distrito.