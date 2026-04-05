Desde mi noray
La plaza, banco para el cambio de divisas
En la década de los 50 del pasado siglo conseguir divisas para viajar al extranjero no era muy fácil, ya que las entidades bancarias carecían de billetes y monedas para facilitar a sus clientes y si lo lograban, era con demora porque no estaban disponibles de inmediato. Si alguien las necesitaba con urgencia, la solución era acudir a la Plaza (Mercado del Puerto), donde los cambulloneros las tenían gracias a las transacciones a bordo de los barcos con sus tripulaciones y pasajeros. Eran los cambistas adelantados que disponían de libras esterlinas, florines, marcos, francos, dólares, dracmas, liras, coronas, escudos portugueses y otras divisas.
Los naturales de esta Isla, sobre todo los exportadores de tomates y plátanos, muy pronto se familiarizaron con esos billetes, ya que recibían los importes de sus ventas en esas monedas, sobre todo las libras, florines y francos. Y su importancia fue tal, que el 95% de las divisas que llegan a España en 1945 eran consecuencia de las partidas de tomate canario que se enviaban a los mercados del Reino Unido y el continente europeo, como destaca Manuel Rebollo López en su libro El tomate en Gran Canaria, que alcanzó su máximo apogeo entre 1995 y 1996 con una exportación de 240.000 toneladas a través del Puerto de La Luz, cuando habían 164 cosecheros; hoy en día quedan menos de cinco empresas.
A través de esta pincelada portuaria, queremos rendir un homenaje a esos valientes cambulloneros que se convertían en unos bancos ambulantes para facilitar las divisas a los canarios que iban a viajar al extranjero, destacando en los últimos tiempos los Barrera, especialmente Octavio, que era un gran especialista en el cambio de divisas hasta que llegó el euro el 1 de enero de 2002, que terminó el intercambio de pesetas por los billetes respectivos que se acogieron a la nueva cotización de la UE. n
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