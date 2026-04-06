Un "cambio de cromos" en un gobierno "roto": el PP critica los relevos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cree que la reorganización del gobierno municipal no es más que un “cambio de cromos” orientado, según su versión, a sostener un pacto “cada vez más deteriorado” cuando queda aproximadamente un año de mandato antes de las elecciones municipales de mayo de 2027.

La portavoz popular en el pleno de Santa Ana, Jimena Delgado, ha valorado este lunes el decreto de modificación del equipo de gobierno anunciado el pasado miércoles, justo antes de los días festivos de la Semana Santa, por el grupo de gobierno integrado por PSOE, Podemos y NC, en el que también se sienta José Eduardo Ramírez, que abandonó las filas de los canarias por las de Municipalistas Primero Canarias, el proyecto liderado por Teodoro Sosa. En ese texto, afirmó, se traspasa a Pedro Quevedo la presidencia de Guaguas Municipales y, de forma paralela, se crea para Héctor Alemán un área de Gobierno de Higiene Urbana y Carnaval, incorporándolo además a la Junta de Gobierno.

Reparto de cargos y empresas públicas

Para Delgado, la reestructuración no persigue mejorar los servicios públicos de Las Palmas de Gran Canaria, sino resolver tensiones internas que faciliten la permanencia del Ejecutivo local. “No reorganiza por eficacia, reorganiza por necesidad de supervivencia”, señala la portavoz, que acusa a Darias de usar áreas de gestión y empresas públicas “como fichas de intercambio”.

La edil critica el nombramiento de Pedro Quevedo al frente de Guaguas Municipales. Para Delgado, supone un “premio” pese al balance que atribuye a su etapa en otras responsabilidades municipales.

Críticas a la etapa de Quevedo

En el 'debe' de Pedro Quevedo desde 2015, Delgado incluye la pérdida de la condición oficial de zona de baño en El Confital, la desaparición de la Bandera Azul en Las Canteras y un presunto desvío de más de 128.000 euros en Turismo LPA, sociedad 100% pública, por parte del exgerente. El Ayuntamiento apartó al alto cargo el pasado mes de diciembre tras detectar que no acudía al trabajo y constatar una "absoluta falta de gestión" en la empresa municipal.

En el comunicado remitido a los medios este lunes, Delgado también referencia el Mercado de Altavista y a la zona comercial Pedro Infinito, ámbitos que, según su valoración, han acabado en una situación de “abandono, deterioro y pérdida de oportunidades”.

Movilidad “partida” entre socios

Otro de los ejes de la crítica del PP es el reparto de competencias vinculadas a la movilidad. Para la concejala, el decreto “rompe de facto” la unidad de esa política al dividir responsabilidades entre formaciones distintas: Pedro Quevedo (Nueva Canarias) asumiría la presidencia de Guaguas Municipales y la representación municipal en la Autoridad Única del Transporte, mientras José Eduardo Ramírez (Primero Canarias) mantendría Movilidad y Empleo.

Para la portavoz, esa separación “trocea” un ámbito que, a su juicio, requiere una dirección única. En su argumentación, citó como áreas afectadas la MetroGuagua, el tráfico, los aparcamientos y el transporte público.

Limpieza, emergencia y nuevo área

El PP también rechaza la creación del área de Higiene Urbana y Carnaval para Héctor Alemán y su incorporación a la Junta de Gobierno. Delgado interpreta el movimiento como un refuerzo orgánico en lugar de una exigencia de responsabilidades por la situación de la limpieza, de la que la formación ha hecho responsable al edil desde que accedió al cargo El 30 de octubre de 2025, recuerda Delgado, el Ayuntamiento aprobó un contrato de emergencia para la higiene urbana tras un informe de Salud Pública que, según indicó, advertía de un grave peligro para la salud pública.