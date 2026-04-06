Carolina Darias defiende los cambios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para garantizar la estabilidad del gobierno

Los cambios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunciados en plena Semana Santa siguen coleando. La alcaldesa, Carolina Darias, hizo este lunes su primera aparición pública desde que se diera a conocer el traspaso del mando de Guaguas Municipales de José Eduardo Ramírez a Pedro Quevedo el pasado miércoles. Durante una visita a la sede de Proyecto Hombre en la capital grancanaria, Darias aseguró que el objetivo de estos movimientos es "garantizar los intereses de la mayoría de la ciudadanía y dar estabilidad a un gobierno que tiene mucha tarea que seguir desarrollando".

El pasado miércoles se dio a conocer una reestructuración de las áreas de gobierno que llevaba pendiente desde la dimisión de Inmaculada Medina el pasado mes de noviembre. La alcaldesa aprovechó la necesaria reasignación de las competencias de la exconcejala de Coordinación Territorial, Aguas, Fiestas y Carnaval para dar más poder a uno los socios del pacto de gobierno. El traspaso del mando de Guaguas, la mayor empresa municipal de la ciudad, llega después de que Ramírez decidiera dejar las filas de Nueva Canarias (NC) el pasado verano para pasarse a Primero Canarias.

Áreas delegadas de Movilidad y Empleo

Darias indicó que Quevedo es el titular del área de gobierno de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar, y por tanto, "lo que se ha planteado es que esa área [Guaguas] la lleve el titular y no la concejalía delegada". No obstante, el edil escindido en Primero Canarias seguirá reteniendo las áreas delegadas de Movilidad y Empleo, sin Guaguas Municipales, una empresa de 96 millones de euros de presupuesto anual, pero conservando la empresa Sagulpa por el momento.

Todo apunta a que Ramírez pasará a depender de otra área de gobierno, aunque la alcaldesa prefirió no dar mayor detalle al respecto. Darias también rehusó de dar mayores explicaciones de por qué este cambio en el reparto de competencias del grupo de NC, y se limitó a decir que seguirán "trabajando con responsabilidad". Además, a la pregunta de si ha hablado con miembros de Primero Canarias, tan solo respondió que habla "con todos, a diario y a menudo, forma parte del diálogo como manera de entendimiento, no hago las cosas sin pactarlas".

Todos los cambios efectuados, que incluyen una reestructuración en las áreas del PSOE a consecuencia de la salida de Medina, serán aprobados en un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo jueves.