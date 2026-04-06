Un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria sufre una agresión racista

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Canarias, condena enérgicamente la agresión sufrida por un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria, un nuevo episodio de violencia que, en esta ocasión, presenta un agravante muy preocupante: el componente racista hacia el profesional agredido.

El sindicato denuncia que esta agresión marca un punto de inflexión al incorporar un componente racista explícito, lo que supone un hecho de extrema gravedad y sin precedentes dentro del colectivo enfermero en Canarias.

Valores

SATSE Canarias advierte que este tipo de conductas no solo atentan contra la integridad física y psicológica del profesional, sino también contra los valores fundamentales del sistema sanitario público, basados en la igualdad, el respeto y la atención universal.

En este sentido, el secretario provincial de SATSE en Las Palmas, Juan Trenzado, insiste en que “no se puede normalizar que los profesionales de enfermería trabajen bajo amenazas, agresiones y, ahora también, con ataques de carácter racista”. Así mismo, manifiesta que el profesional que sufrió la agresión no se ha sentido apoyado ni acompañado en ningún momento por la administración sanitaria.

Denuncia

Desde SATSE Canarias se viene denunciando que la violencia contra las enfermeras y enfermeros aumenta año tras año, convirtiéndose en un problema que afecta gravemente a la seguridad de los profesionales sanitarios. En concreto, el Sindicato, ya denunció el incremento del 29,17% en el número de agresiones al personal de enfermería y fisioterapia del SCS, pasando de 192 agresiones en 2024 a 248 en 2025.

Así, la conflictividad en los centros sanitarios canarios en los últimos años representa una gran preocupación para SATSE, por lo que se plantean "convocar concentraciones en repulsa por estos hechos a las puertas de hospitales y centros de salud”, afirma Juan Trenzado, secretario provincial de SATSE en Las Palmas.

Además, alegan que llevan años condenando cada caso a través de las redes sociales y los medios de comunicación "para que la sociedad sea consciente de los episodios de violencia a los que se enfrenta cada día el personal sanitario".

Medidas urgentes

De nuevo, SATSE Canarias reclama que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Entre ellas, destaca la necesidad de incrementar la dotación de personal de seguridad, especialmente en los servicios con mayor exposición como urgencias y atención primaria.

Asimismo, el Sindicato considera imprescindible avanzar en la implementación de sistemas de alerta eficaces y en la optimización de los protocolos de respuesta inmediata ante cualquier tipo de agresión.

Concienciar

De igual forma, subraya la importancia de impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía que contribuyan a erradicar tanto la violencia como cualquier conducta de carácter racista en el ámbito sanitario.

SATSE Canarias también insiste en la conveniencia de reforzar la formación de los profesionales, dotándolos de herramientas específicas para la prevención y gestión de situaciones conflictivas.

Por último, reclama la aplicación rigurosa de sanciones frente a los agresores, así como la garantía de asistencia y respaldo jurídico a los profesionales que sufran cualquier tipo de agresión en el ejercicio de su labor.

Tolerancia cero

SATSE Canarias reitera su política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal o discriminatoria, y anima a todos los profesionales a denunciar estos hechos para que no queden impunes.

Asimismo, solicita una respuesta contundente por parte de las administraciones públicas y judiciales que sirva como elemento disuasorio frente a futuras agresiones.

“El respeto, la seguridad y la dignidad de las enfermeras y enfermeros deben ser una prioridad para la Administración. No cabe ninguna excusa y mucho menos la excusas ni demoras”, concluye SATSE Canarias.