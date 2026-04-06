El enigma de Nick Valdepeñas en la plaza Don Benito de Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza Don Benito, en el barrio de Schamann, acoge este viernes, 10 de abril, el estreno de ‘El enigma de Nick Valdepeñas. Teatravesía de ensueño por el imaginario de Felo Monzón’, una propuesta escénica de acceso libre promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta. La función comenzará a las 18:00 horas.

Un detective dentro del imaginario de Monzón

El espectáculo toma como punto de partida una vertiente menos conocida de Felo Monzón: el cómic ‘Las aventuras y desventuras de Nick Valdepeñas’, concebido como una obra completa, pero conservado hoy de forma fragmentaria. Desde esa premisa, la dramaturgia propone que el propio detective Nick Valdepeñas se adentre en el universo creativo del autor con el objetivo de recomponer las partes perdidas del relato.

Teatro, música en directo, danza y artes visuales

La producción combina distintos lenguajes artísticos sobre el escenario, con interpretación teatral, música en vivo, danza y recursos de artes visuales. El montaje busca conectar patrimonio cultural y creación contemporánea a través de un formato accesible y participativo, planteado para el espacio público.

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, señala que este tipo de iniciativas pretenden acercar la cultura a los barrios mediante propuestas que conecten con la ciudadanía y pongan en valor el patrimonio desde una mirada contemporánea.

Mapa con la ubicación del Parque Don Benito de Las Palmas de Gran Canaria

Documentación con participación de la familia

El proyecto ha incluido un proceso de documentación en el que ha participado la familia del artista, incorporando materiales y referencias que se integran en la dramaturgia y en la propuesta visual. Según la información facilitada por la organización, ese trabajo ha permitido ampliar el enfoque hacia distintas etapas creativas de Monzón.

Cultura en la calle y candidatura a 2031

El estreno en Schamann se enmarca en la estrategia municipal de descentralizar la programación cultural y llevarla a los barrios mediante las concejalías de distrito, con actividades en el espacio público y de acceso abierto. La iniciativa también se vincula al impulso de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

Amartes Escénicas, desde 2019

La propuesta está firmada por Amartes Escénicas, una productora cultural centrada en la creación contemporánea que desarrolla, desde 2019, una línea de trabajo que combina producción escénica con iniciativas pedagógicas y sociales. En su trayectoria figura el impulso de una decena de espectáculos y proyectos propios, entre ellos el Festival en Femenino, con temáticas relacionadas con igualdad, inclusión y diversidad.