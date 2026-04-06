La flota pesquera japonesa descansa en el Puerto de Las Palmas: reparaciones, descarga de pescado y espera para volver a faenar

Koyomaru, Taiwamaru, Sumiyoshi Maru, Chokyumaru, Shoshin Maru o Koryo Maru son los nombres de algunos de los barcos de la flota japonesa de pesca que durante unos meses descansarán en el Puerto de Las Palmas después de haber completado una de sus temporadas altas de actividad.

En este momento, en los muelles y entre diques se cuenta cerca de una veintena de estas embarcaciones que se caracterizan por llevar en su nombre la palabra maru, que en japonés significa círculo, redondo o perfección y se utiliza para desear un regreso seguro -el cierre de un ciclo- a puerto. Otra de las peculiaridades de esta flota es la elección de los colores, siempre blanco y rojo, colores que simbolizan la eternidad y la energía , respectivamente, en la cultura nipona.

Reparaciones, descarga y espera en La Luz

El presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, José Mayor, explica que una vez terminada la época de pesca, los barcos de la flota nipona acude a La Luz para aprovechar la falta de actividad para ser sometida a reparaciones en los astilleros de este recinto grancanario y esperar en los muelles hasta que tengan autorización para volver a los caladeros de aguas profundas del Atlántico.

Al llegar al Puerto de Las Palmas «traen las últimas partidas de la pesca, las descargan en contenedores frigoríficos y las envían directamente a Japón», precisa Mayor.

El atún y la cadena de frío hacia Japón

Entre los peces que capturan estos barcos destaca el atún, «que se congela y se transporta a una temperatura muy baja, a menos 45º, para que llegue lo más fresco posible a la mesa del exigente comensal japonés». Entre las variedades de este pescado, prefieren el de aleta amarilla y el de ojos grandes o patudo, agrega el presidente de la patronal portuaria.

Cuando dentro de unos meses las tripulaciones reciban el permiso para volver a salir a pescar, cargarán la carnada que previamente han traído desde Japón y han depositado en los frigoríficos del Puerto de Las Palmas, repostarán combustibles, se equiparán con material de pesca y partirán nuevamente hacia las zonas de aguas profundas.

Impacto económico y vida a bordo

Eso sí, antes llenarán sus alacenas de alimentos para los marineros que son, principalmente, japoneses, filipinos e indonesios, por lo que las consignatarias suelen recurrir a los comercios de comidas orientales para satisfacer sus preferencias culinarias.

La presencia de estos barcos supone una importante aportación a la economía del Puerto de Las Palmas y de Gran Canaria, y se remonta hasta mediados del siglo XX, cuando en 1958 llegó el primer barco procedente de Japón. A partir de ahí, tanto las relaciones entre España y el país asiático, como la actividad pesquera crecieron a un ritmo acelerado, creándose solo tres años después el consulado nipón en Las Palmas de Gran Canaria y, en 1968, suscribiéndose el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

La época dorada de la pesca en el Puerto de La Luz

Por su parte, el mayor auge de la flota pesquera en La Luz se alcanzó en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, con más de 500 escalas anuales y unos 20.000 marineros. Estos buques exportaban entre 300.000 y 350.000 toneladas anuales de pesca a Japón a través del Puerto de Las Palmas. Asimismo, gracias a esta flota llegó a Canarias el primer barco factoría, el Aguasumaru.

Esta actividad conllevó, por otro lado, el establecimiento de una colonia de japoneses en la isla de Gran Canaria, en especial en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que albergó, por ejemplo, el primer restaurante japonés de toda España, el Fuji, que sigue abierto hoy en día.

Memoria histórica y documental de la industria pesquera

La historia de la flota japonesa, así como la de Corea, otra de las más potentes de la historia de la pesca en la Isla, la Unión Soviética, Italia, Portugal, Francia, Rumanía y Grecia, entre otros, ha quedado recogida en un documental sobre la época dorada de la pesca en el Puerto de La Luz que realizó el Clúster Marítimo de Canarias con el título Testigos, memoria de la industria pesquera en el Puerto de Las Palmas, que se realizó dentro del proyecto nacional Un país de mar con el que se quiere aprovechar la historia de esta actividad como reclamo turístico.