Ocho obras para los barrios y el litoral de Las Palmas de Gran Canaria: 4,8 millones en nuevas licitaciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha licitado durante el primer trimestre del año un total de ocho proyectos urbanísticos por un importe global de 4.845.998,74 euros, dentro de su planificación de mejora del espacio público, infraestructuras y sostenibilidad urbana.

El concejal del área, Mauricio Roque, explicó que este paquete de actuaciones permite intervenir de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad, con proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y a la transformación de espacios públicos.

Entre las licitaciones figura la creación del Área de Biodiversidad Autóctona de La Mayordomía, en el entorno del Corredor Verde Tamaraceite–Ciudad Alta, con una inversión de 532.817,54 euros. La actuación prevé renaturalizar más de 170.000 metros cuadrados mediante la regeneración ecológica de un espacio catalogado como Zona de Interés Medioambiental, con el objetivo de favorecer la biodiversidad y la conectividad verde.

Obras en viarios y seguridad

El Ayuntamiento también ha sacado a concurso la mejora y modernización de la antigua carretera de Tamaraceite (GC-300) por 1.018.542,54 euros. El proyecto contempla intervenir en el tramo entre San Martín y Cruz del Ovejero, con medidas relacionadas con accesibilidad, seguridad y calidad urbana.

A estas obras se suma la repavimentación de la carretera de acceso al antiguo cuartel Manuel Lois, con una inversión de 330.719,86 euros. La intervención abarca más de 11.000 metros cuadrados de superficie e incluye la renovación del firme y la señalización para reforzar la seguridad vial.

El parque Bailarina Trini Burrull, donde se instalará una nueva fuente transitable. / LPR

En el barrio de Santa Margarita de Marzagán, el Consistorio ha licitado la intervención en la calle Soria, con un presupuesto de 185.334,77 euros, para resolver patologías estructurales del vial y garantizar la estabilidad y seguridad de la vía.

En materia de eficiencia energética, el proyecto de mejora del alumbrado público en el Paseo Tomás Morales y la calle Alfonso XIII cuenta con una dotación de 586.474,52 euros. La actuación prevé la renovación integral de luminarias mediante tecnología LED, con el objetivo de incrementar la calidad lumínica y reducir el consumo energético.

Actuaciones en el litoral y nuevos espacios

En el litoral, la rehabilitación y mejora del entorno de las piscinas naturales de La Laja se licita por 880.582 euros. El proyecto contempla la renovación de zonas de estancia y accesos, con actuaciones dirigidas a reforzar la seguridad y mejorar este espacio de ocio al aire libre.

Otra de las licitaciones es la construcción de una nueva fuente transitable en el Parque Bailarina Trini Borrull, en Siete Palmas, por 205.875,96 euros. La instalación se plantea como un espacio lúdico con sistemas de recirculación e iluminación.

Desdoblamiento en Almatriche

El paquete se completa con el enlace que permitirá el desdoblamiento de la carretera de Almatriche, con un presupuesto de 1.105.651,55 euros. El proyecto incluye la ejecución de nuevas calzadas, aceras y redes de servicios para mejorar la conectividad en la zona y facilitar el desarrollo urbano.

Según la información municipal, siete de las actuaciones se desarrollan a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos para la anualidad 2026. En ese marco se incluyen el desdoblamiento de Almatriche, la fuente transitable de Siete Palmas, la intervención en la calle Soria (Marzagán), la mejora del alumbrado en el Paseo Tomás Morales, la repavimentación del acceso al antiguo cuartel Manuel Lois, la modernización de la GC-300 y el área de biodiversidad de La Mayordomía.

Por su parte, la rehabilitación y mejora del entorno de las piscinas naturales de La Laja se financia a través del Plan adicional de inversiones en municipios de Gran Canaria.