La procesión triunfal de María Auxiliadora coronada recorrerá Las Palmas de Gran Canaria el 2 de mayo

La coronación canónica de María Auxiliadora entra en su fase decisiva en Las Palmas de Gran Canaria con un calendario de cultos y encuentros que tendrá su jornada central el 2 de mayo, en la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Santa Ana y en las calles de la ciudad. El programa, organizado por la familia salesiana, sitúa esta convocatoria dentro de una conmemoración por el centenario de la llegada de la imagen a la isla.

Asamblea insular y encuentro de jóvenes

El 11 de abril con la Asamblea Insular de ADMA, convocada a las 10.00 horas en el Colegio Salesiano. La jornada está planteada como convivencia de las archicofradías de María Auxiliadora de Gran Canaria. El 18 de abril, el mismo recinto acogerá desde las 09.30 horas el Encuentro Diocesano de Jóvenes, concebido como cita de reunión y convivencia para la juventud de la Diócesis de Canarias.

La bajada y la presentación de las coronas

El programa continuará el 19 de abril con el acto solemne de la bajada de María Auxiliadora, previsto para las 11.30 horas en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, templo salesiano. Según la planificación, el acto incluirá el baile de los Seises de María Auxiliadora y la presentación de las coronas.

Traslado a Vegueta y besapié extraordinario

En la última semana de abril se concentran varios traslados y celebraciones. El 24 de abril se celebrará una eucaristía a las 16.15 horas y, a las 17.00 horas, está previsto el traslado popular de la imagen a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta. En ese templo se organizará un besapié extraordinario los días 25 y 26 de abril.

Triduo y rosario vespertino hacia la Catedral

Los días 27, 28 y 29 de abril se celebrará un triduo extraordinario en Santo Domingo de Guzmán con el mismo esquema horario: 19.15 horas, exposición del Santísimo; 19.30, rezo del Rosario; y 20.00, eucaristía. Las celebraciones estarán presididas por Juan Carlos Arencibia Suárez (día 27), Aday González Cruz (día 28) y Juan Jesús García Morales (día 29). El itinerario previo contempla además el traslado de la imagen a la Catedral de Canarias el 30 de abril, en rosario vespertino desde Vegueta a partir de las 18.00 horas.

Pontifical y procesión del 2 de mayo

El 2 de mayo se celebrará a las 17.00 horas en la Catedral-Basílica de Santa Ana el solemne pontifical de la coronación canónica de María Auxiliadora, presidido por el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez. A continuación, a las 19.00 horas, tendrá lugar la procesión triunfal de María Auxiliadora ya coronada desde la Catedral hasta la Casa Salesiana, según el programa oficial.

Cierre con acción de gracias el 10 de mayo

La clausura del ciclo principal se fijará el 10 de mayo con una eucaristía de acción de gracias a las 13.00 horas en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, presidida por el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz Hernández. Tras la misa, está previsto el descubrimiento y bendición del azulejo conmemorativo de la coronación.