La Zona Franca de Gran Canaria busca atraer inversión a Canarias tras su primera misión institucional en Chile

La Zona Franca de Gran Canaria, ubicada en el Puerto de Las Palmas, ha realizado su primera misión institucional en Chile para reforzar la proyección exterior de Canarias como plataforma logística y comercial entre América Latina, Europa y África. La visita, que se realizo entre el 16 y el 18 de marzo, se enmarca en la Estrategia de Promoción Internacional en América Latina 2025-2026 y concentró reuniones con agentes públicos y privados del ecosistema empresarial chileno.

Durante la misión se mantuvieron contactos con entidades que agrupan a sectores estratégicos del país, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Cámara Nacional de Comercio de Chile, la Asociación Logística de Chile (ALOG), Frutas de Chile, Chile Alimentos, la Cámara de Comercio de Santiago, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y ProChile. Además, se celebró una reunión en formato virtual con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) el 30 de marzo.

La interlocución con estas organizaciones permitió trasladar a potenciales socios las capacidades de Canarias para operar como punto de conexión en rutas de comercio internacional, así como identificar intereses comunes en actividades vinculadas a la industria, el comercio, la logística, la agroexportación, la tecnología y la internacionalización empresarial.

Líneas de trabajo abiertas tras la misión

Entre los resultados señalados por la Zona Franca de Gran Canaria figura la posibilidad de que Canarias sea considerada en futuras misiones comerciales de empresas chilenas a España, además de la coordinación de acciones conjuntas con asociaciones del ámbito logístico y agroexportador. También se detectó interés por el uso del archipiélago como plataforma para el acceso a mercados africanos y europeos.

El balance de la visita incluye, asimismo, la identificación de oportunidades en sectores como el tecnológico, el alimentario y la acuicultura, junto al refuerzo del posicionamiento institucional de la Zona Franca en el país sudamericano.

Objetivo: ampliar contactos y atraer inversión a Canarias

La entidad sostiene que esta primera misión contribuye a ampliar su red de relaciones internacionales y a consolidar alianzas con actores del tejido empresarial chileno, con la intención de avanzar en la atracción de inversión hacia Canarias y en su papel como hub de conexión entre tres continentes.