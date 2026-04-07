Esta nueva calle va a resolver un problema histórico de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación de las obras del enlace que permitirá en un futuro el desdoblamiento de la carretera de Almatriche a la empresa Hermanos García Álamo, S.L.U., por un importe de 933.000 euros. La propuesta se produce tras el proceso de licitación, al que concurrieron cuatro empresas, y queda supeditada a la continuación de la tramitación administrativa hasta la adjudicación formal del contrato.

El anuncio lo realizó este martes el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, durante la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. El expediente continuará ahora con el informe de Intervención, paso previo a la adjudicación definitiva, que se gestiona desde el área municipal. El contrato contempla, además, un plazo de garantía de cuatro años una vez finalizados los trabajos.

La actuación tiene como objetivo dar continuidad a la calle Juan Hidalgo, incorporando los servicios básicos de urbanización y completando la pavimentación de aceras y calzadas. Con ello, el Consistorio busca mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y las condiciones del espacio público en esta zona del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. La financiación procede del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.

Aceras, calzadas y conexión con Almatriche

Las obras se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados e incluyen la ejecución de un nuevo tramo de vial de 140 metros. Según el proyecto, el trazado se organizará en un primer tramo con calzadas separadas por una mediana y un segundo tramo de doble sentido de circulación. Además, se prevé la adecuación y apertura al uso público de las aceras y la calzada existentes en la unidad UZO-03, así como su conexión con la carretera de Almatriche.

Mapa con la Ampiación de la calle Juan Hidalgo

La intervención contempla la creación de aceras accesibles en ambos márgenes, con anchos de hasta tres metros, adaptadas a criterios de accesibilidad universal. En paralelo, se acondicionarán las calzadas mediante una nueva estructura de firmes y asfaltado, con una superficie total a pavimentar de cerca de 3.900 metros cuadrados.

Renovación de redes de servicios

El proyecto incluye la renovación y finalización de las redes soterradas de saneamiento, pluviales, abastecimiento y contraincendios, además de actuaciones vinculadas a baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones. También se incorporará la obra civil asociada al riego y la jardinería.

Primer paso para futuras aceras en la GC-310

El Ayuntamiento enmarca esta obra como una intervención previa para actuaciones de mayor alcance en el entorno de Almatriche. En concreto, el enlace permitirá habilitar en el futuro una vía de bajada que facilitaría la ejecución de aceras en la GC-310, dentro del proyecto de urbanización de la carretera de Almatriche presentado el pasado mes de julio por la alcaldesa Carolina Darias a los vecinos y vecinas.

El objetivo de esa planificación es crear aceras e itinerarios peatonales accesibles en tramos que actualmente carecen de estas infraestructuras, donde el tránsito peatonal se realiza por la calzada. La reorganización del tráfico prevista se apoya en el desdoblamiento funcional de la vía: la carretera de Almatriche quedaría destinada al tráfico de subida, mientras que la circulación de bajada se canalizaría por la calle Juan Hidalgo.