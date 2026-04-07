Balance de la borrasca Therese en Las Palmas de Gran Canaria: el balneario de La Cícer acaba sin ventanas

La huella de la borrasca Therese sigue haciéndose notar en Las Palmas de Gran Canaria. El temporal que azotó las islas durante una semana causó daños en la playa de Las Canteras. El concejal de Ciudad de Mar explicó este martes en Comisión de Pleno que deberan reforzar las defensas del balneario y la sede de Cruz Roja de La Cícer; la fuerza del oleaje arrancó las ventanas de estas instalaciones. También hubo daños en varandillas, duchas y losetas a lo largo del paseo que deberá reparar Vías y Obras.

Quevedo indicó que están barajando cómo hacer esas defensas de los locales dañados, aunque no dio detalles sobre las afecciones a la zona del Muro Marrero y Los Lisos. Los trabajos de reparación de este tramo del paseo quedaron desiertos tras salir a licitación y están pendientes desde hace varios años dado el nivel de deterioro que presenta esta infraestructura.

Otros daños

Los concejales de Seguridad, Josué Íñiguez; Vías y Obras, Carlos Díaz; Limpieza, Héctor Alemán; y Sostenibilidad, Gemma Martínez dieron cuenta de las actuaciones que realizaron los días que duró la borrasca sobre la ciudad. Martínez apuntó que la ciudad ha perdido en las últimas borrascas 102 árboles y palmeras, 12 con Therese. Además, el Ayuntamiento ha iniciado la reparación del muro de la calle Nicolás Monche López.

Los trabajos en esta vía de Miller Bajo se han puesto en marcha tras la detección de grietas verticales de distinto ancho, más acusadas en la parte superior del muro, provocadas por el empuje del terreno y la acumulación de agua. Esta situación motivó el pasado 24 de marzo el desalojo preventivo de 11 personas residentes en el edificio, con el objetivo de garantizar su seguridad mientras se evaluaba la evolución de la incidencia.