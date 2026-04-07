Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médico de TeldePeatón Las PalmasTren Gran CanariaVisita papa León XIV CanariasRestaurante Gran CanariaJaka LakovicEmpleo Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

Así es la barredora que limpiará los paseos de Las Canteras y El Confital

La nueva barredora, adjudicada por 91.262,65 euros, actuará en la Bahía de El Confital para retirar arena y residuos, mejorando la productividad de los equipos de limpieza del Ayuntamiento

Nueva barredora para los paseos de Las Canteras y El Confital en Las Palmas de Gran Canaria.

Nueva barredora para los paseos de Las Canteras y El Confital en Las Palmas de Gran Canaria. / LPR

La Provincia

La Provincia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en servicio este martes 7 de abril de 2026 una nueva barredora destinada a reforzar la limpieza en los paseos de las playas de Las Canteras y El Confital. La medida busca mejorar el mantenimiento diario del litoral y elevar el nivel de conservación de los espacios públicos vinculados al frente marítimo.

La adquisición se financia al 100% con una subvención de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, en el marco de la ayuda para la mejora de la ecogestión de la Bahía de El Confital, dotada con 250.000 euros.

Compra y adjudicación

La barredora, un modelo de tres cepillos por arrastre, salió a licitación por 125.000 euros y fue adjudicada por 91.262,65 euros a Piquersa Maquinaria, S.A. El vehículo recepcionado es el Piquersa BA-2300H SV, diseñado para operar con maniobrabilidad en entornos urbanos y litorales.

Características del nuevo equipo

Según la información municipal, se trata de una barredora compacta indicada para la limpieza de paseos marítimos, plazas y vías peatonales cercanas al mar. Entre sus prestaciones figuran un motor de 49 CV, tolva de gran capacidad, dirección a las cuatro ruedas y cámara de visión trasera, con el objetivo de combinar rendimiento y seguridad en zonas de alta afluencia peatonal.

Actuación prioritaria en la Bahía de El Confital

El nuevo equipo actuará de manera preferente en el ámbito de la Bahía de El Confital, reforzando la limpieza del paseo y de los espacios públicos próximos al litoral. La entrada en funcionamiento permitirá retirar con mayor rapidez arena, residuos y suciedad acumulada, además de mejorar la productividad de los equipos de trabajo.

Noticias relacionadas y más

Modernización de la flota de limpieza del litoral

El Ayuntamiento enmarca esta incorporación en un proceso de modernización de los medios destinados a la limpieza y mantenimiento de litoral, playas, paseos y balnearios. Esta línea de actuación se relaciona con el nuevo contrato del servicio, que se encuentra en trámite de exposición pública previo a su formalización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  2. Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
  3. Llega un cambio de tiempo a Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias
  4. Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: "Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele"
  5. La NASA fotografía la contaminación lumínica de Tenerife y Gran Canaria: 'Esa luz nos sobra
  6. Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
  7. Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
  8. Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET

Nuevo retraso en la reposición de Las Rehoyas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resuelve el contrato de las viviendas de Doctor Chiscano

Nuevo retraso en la reposición de Las Rehoyas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resuelve el contrato de las viviendas de Doctor Chiscano

La pizza más irresistible de Gran Canaria: tradición, innovación y mucho queso en un icono gastronómico

La pizza más irresistible de Gran Canaria: tradición, innovación y mucho queso en un icono gastronómico

¿Por qué Las Palmas cambió de nombre?

¿Por qué Las Palmas cambió de nombre?

Pedro Quevedo defiende la permanencia de Guaguas Municipales en manos de NC: "¿Prefieren que la tenga un tránsfuga?"

Pedro Quevedo defiende la permanencia de Guaguas Municipales en manos de NC: "¿Prefieren que la tenga un tránsfuga?"

Esto es lo que le cuesta a Las Palmas de Gran Canaria el cuidado de sus bases de datos y el sistema informático

Esto es lo que le cuesta a Las Palmas de Gran Canaria el cuidado de sus bases de datos y el sistema informático

40 millones contra los baches: así es el nuevo Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria

40 millones contra los baches: así es el nuevo Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria

¿Buscas empleo con buen sueldo? La reparación naval del Puerto de Las Palmas necesita personal

Así es la barredora que limpiará los paseos de Las Canteras y El Confital

Así es la barredora que limpiará los paseos de Las Canteras y El Confital
Tracking Pixel Contents