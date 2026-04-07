Así es la barredora que limpiará los paseos de Las Canteras y El Confital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en servicio este martes 7 de abril de 2026 una nueva barredora destinada a reforzar la limpieza en los paseos de las playas de Las Canteras y El Confital. La medida busca mejorar el mantenimiento diario del litoral y elevar el nivel de conservación de los espacios públicos vinculados al frente marítimo.

La adquisición se financia al 100% con una subvención de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, en el marco de la ayuda para la mejora de la ecogestión de la Bahía de El Confital, dotada con 250.000 euros.

Compra y adjudicación

La barredora, un modelo de tres cepillos por arrastre, salió a licitación por 125.000 euros y fue adjudicada por 91.262,65 euros a Piquersa Maquinaria, S.A. El vehículo recepcionado es el Piquersa BA-2300H SV, diseñado para operar con maniobrabilidad en entornos urbanos y litorales.

Características del nuevo equipo

Según la información municipal, se trata de una barredora compacta indicada para la limpieza de paseos marítimos, plazas y vías peatonales cercanas al mar. Entre sus prestaciones figuran un motor de 49 CV, tolva de gran capacidad, dirección a las cuatro ruedas y cámara de visión trasera, con el objetivo de combinar rendimiento y seguridad en zonas de alta afluencia peatonal.

Actuación prioritaria en la Bahía de El Confital

El nuevo equipo actuará de manera preferente en el ámbito de la Bahía de El Confital, reforzando la limpieza del paseo y de los espacios públicos próximos al litoral. La entrada en funcionamiento permitirá retirar con mayor rapidez arena, residuos y suciedad acumulada, además de mejorar la productividad de los equipos de trabajo.

Modernización de la flota de limpieza del litoral

El Ayuntamiento enmarca esta incorporación en un proceso de modernización de los medios destinados a la limpieza y mantenimiento de litoral, playas, paseos y balnearios. Esta línea de actuación se relaciona con el nuevo contrato del servicio, que se encuentra en trámite de exposición pública previo a su formalización.