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¿Buscas empleo con buen sueldo? La reparación naval del Puerto de Las Palmas necesita personal

Ante la carencia de trabajadores, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación para adaptar la oferta formativa a las necesidades del sector

Reunión de la primera de las mesas sectoriales organizadas por la Autoridad Portuaria y la Fundación Puertos

Reunión de la primera de las mesas sectoriales organizadas por la Autoridad Portuaria y la Fundación Puertos / La Provincia

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Las empresas de reparación naval en el Puerto de Las Palmas necesita personal para seguir ofreciendo unos servicios que han convertido a este recinto en el líder de este sector del sistema portuario español, y por ese motivo ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a la Fundación Puertos de Las Palmas apoyo para lograr que la formación reglada en Gran Canaria apueste por los oficios que se requieren y dar a conocer las oportunidades de empleo que brinda La Luz.

La presidenta de la Asociación de Reparación Naval, Luisa Ramos, explica que en el Puerto de Las Palmas existe cerca de 70 de empresas, entre ellas los astilleros Astican y Zamakona Yards, que estuvieron representados este martes en la primera de las mesas estratégicas de coordinación que están impulsando la Autoridad Portuaria y la Fundación.

Déficit de trabajadores cualificados en Gran Canaria

Ramos destaca las dificultades que estas compañías están teniendo para encontrar empleados cualificados y como dato relevante apunta que se ven obligadas a buscar fuera de las islas a la mitad de los, aproximadamente, 2.000 trabajadores que requieren. Parte del problema, asevera, es que actualmente «la juventud tiene dificultad para asumir determinados trabajos» y desconocen «las posibilidades de acceso laboral» que ofrece este sector.

Primera mesa estratégica sectorial del Puerto de Las Palmas

Primera mesa estratégica sectorial del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Para ello, añade, es necesario dar a conocer «el valor que tiene el dedicarse a un sector como la reparación naval, promover las vocaciones y el conocimiento de lo que ofrece el Puerto y mejorar la oferta formativa para adaptarla a la actualidad y a lo que el mercado demanda.

Acuerdo para adaptar la oferta formativa a la demanda portuaria

En ese sentido, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, señala que la institución ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación y otras entidades para revisar la oferta formativa y ajustarla de manera que atiendan a la demanda específica de los puertos y actividades como la eólica marina y la industria offshore que está en expansión.

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