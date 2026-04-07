¿Por qué Las Palmas cambió de nombre?

El nombre de Las Palmas de Gran Canaria es más joven de lo que parece. La ciudad, no: tiene más de cinco siglos. En 1478, los castellanos levantaron un campamento militar junto al Guiniguada, entre palmeras, así que el nombre venía casi dado, pero fue cambiando sin alejarse demasiado de la misma idea: Real de las Tres Palmas, Villa del Real, entre otras fórmulas, hasta la que acabó imponiéndose, Las Palmas. El añadido «de Gran Canaria» no llegó hasta 1940, ya terminada la Guerra Civil.

Las explicaciones oficiales del cambio fueron ante todo prácticas. La iniciativa no surgió de manera espontánea en el Ayuntamiento, sino a raíz de un escrito del gobernador civil, entonces también presidente de la Junta Provincial de Turismo. A partir de ahí comenzó el proceso. En la documentación municipal de la época se defendía sustituir Las Palmas por Las Palmas de Gran Canaria para acabar con la confusión con otros lugares de la geografía española, como Palma de Mallorca o La Palma.

Las confusiones que llevaron al cambio

No era raro encontrarse con errores de bulto en la prensa y en documentos oficiales, incluidos textos judiciales. Al grancanario Juan Negrín lo convirtieron en mallorquín en una sentencia de 1940, y el periódico LA PROVINCIA solía aclarar entre paréntesis que Las Palmas, donde se imprimía el diario, era de Gran Canaria. También los propios organismos estatales alternaban Las Palmas y Las Palmas de Gran Canaria de forma casi azarosa para referirse a la ciudad.

La confusión alcanzaba incluso a la correspondencia, algo especialmente sensible durante la Guerra Civil y la posguerra. Los errores se daban en el correo general y, de manera especial, en el que cruzaban familiares y combatientes.

Con el nuevo nombre se aspiraba a una unificación rápida en lo oficial, pero también en el pequeño comercio y en el día a día de la ciudad. No se trataba solo de fijarlo en la administración: se pidió que todos empezaran a usarlo en la documentación y en la vida cotidiana. Las Palmas —ya de Gran Canaria— se acomodó sin demasiada resistencia a una denominación que no sonaba nueva, entre otras cosas porque algunos sectores ya la habían defendido desde el siglo XIX.

Esas fueron, al menos, las explicaciones oficiales. El BOE recogió el cambio en septiembre de 1940, pero detrás había un contexto más amplio.

Fragmento del BOE donde se oficializó el cambio de nombre de Las Palmas. / LP/DLP

Más allá de las razones oficiales

Las Palmas venía de anexionarse a su vecina San Lorenzo —más grande incluso en territorio que la propia capital—, en una operación que respondía tanto a la necesidad de crecer en población como al deseo de ganar peso en el archipiélago. Meses después de esa expansión territorial llegó también el cambio de nombre, casi como parte de la misma estrategia política.

En 1927, tras décadas de presión social, se había conseguido la división administrativa de Canarias en dos provincias. Desde entonces, Las Palmas había dejado de ser solo una de las principales ciudades del archipiélago para convertirse también en cabeza visible de una nueva provincia, y ese nuevo rango exigía una imagen a la altura.

Lo habitual en España es que una provincia comparta nombre con su capital. En Canarias ocurría con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife hasta el cambio de 1940. En ello probablemente influyó, aunque de forma indirecta, la provincia vecina. Como señala el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, ya en el siglo XIX había sectores que se inclinaban por la fórmula Las Palmas de Gran Canaria, aunque entonces pudiera parecer demasiado extensa.

Quizá pesara ese afán de diferenciación, pero también es muy probable que influyera la sonoridad y el empaque de nombres más largos y solemnes, como Santa Cruz de Tenerife o San Cristóbal de La Laguna. Sonaban más a capital que Las Palmas. Además, incorporar el nombre de la isla al de la ciudad reforzaba el vínculo entre ambas.

De forma curiosa, el propio decreto de 1927 que dividió Canarias en dos provincias hablaba de la capital como Las Palmas, pero el Boletín de la Provincia de Las Palmas llevaba en su portada la fórmula Las Palmas de Gran Canaria como lugar de impresión, mucho antes de que el cambio se oficializara.

El nuevo nombre de la ciudad quedó tan asentado que hoy no son pocos quienes creen que siempre se llamó así. Sin embargo, en el uso cotidiano ha seguido imponiéndose, en la mayoría de los casos, el simple Las Palmas. Tal vez aquello de que Las Palmas de Gran Canaria era un nombre demasiado largo, aunque más solemne, no fuera del todo falso. La confianza acorta los nombres.