El Clúster Marítimo cuela la economía azul de Canarias y la Macaronesia en la agenda de Bruselas

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC), con sede en el Puerto de Las Palmas, y los socios de la Alianza A3M desplegaron a finales de marzo una agenda de reuniones en Bruselas con instituciones europeas para reforzar el posicionamiento de la Macaronesia en el desarrollo de la economía azul y trasladar la realidad de las pymes de las regiones ultraperiféricas (RUP) en la definición de políticas comunitarias.

La delegación, con representantes de Canarias, Madeira, Azores y Ghana, mantuvo encuentros con varias direcciones generales de la Comisión Europea y con miembros del Parlamento Europeo, la Representación Permanente de España y la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas.

Estrategias europeas en un momento clave

Según el CMC, los encuentros permitieron trasladar de forma directa la visión del tejido empresarial y del ámbito del conocimiento de estos territorios en un contexto en el que la Unión Europea trabaja en nuevas estrategias vinculadas al Pacto Europeo por los Océanos, la política industrial marítima, la energía y la resiliencia de las comunidades costeras.

Representación de la delegación que acudió a finales de marzo a Bruselas / C.M.C.

En esas reuniones, la delegación expuso necesidades y retos del sector desde una perspectiva práctica, con participación de empresas. El objetivo, indicaron, fue aportar información sobre cómo determinadas normativas inciden en territorios alejados del continente y con condicionantes específicos asociados a su condición de RUP.

Un congreso del Pacto Europeo por los Océanos, en septiembre en Canarias

Durante la misión se presentó ante las instituciones europeas la organización del primer Congreso del Pacto Europeo por los Océanos en Canarias, previsto para septiembre, un foro para el análisis y desarrollo de futuras estrategias ligadas a la economía azul, con la participación de actores institucionales, empresariales y del conocimiento para abordar cuestiones como la gobernanza oceánica, la innovación y la seguridad marítima, con el propósito de reforzar el papel de Canarias como nodo estratégico en el Atlántico medio.

Macaronesia y conexión con África Occidental

En el marco de la agenda, la delegación puso en valor a la Macaronesia —Canarias, Madeira y Azores— como frontera atlántica de la Unión Europea y enclave de conectividad con África Occidental, subrayando su potencial como plataforma de cooperación y desarrollo en sectores vinculados a la economía azul.

El presidente de la Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) y actual presidente de la Alianza A3M, António Maria Trindade Jardim Fernandes, señaló que la alianza trabaja para posicionar estas regiones como espacios de prueba en condiciones reales para la economía azul, citando ámbitos como la movilidad interinsular, la colaboración con África y la formación en sectores como el turismo.

Industria marítima, energía marina y resiliencia costera

Entre los asuntos tratados en las reuniones figuran las políticas sobre industrias marítimas y portuarias, con referencias a la seguridad, el desarrollo de energías renovables marinas, la logística y la industria asociada. También se abordaron estrategias relacionadas con la resiliencia de las comunidades costeras y su vínculo con el turismo costero y marítimo.

La misión se enmarca en los proyectos A3MAtlantic (1/MAC/1/1.3/0051), orientado a fortalecer la cooperación en el Atlántico medio y el posicionamiento del tejido productivo de la economía azul, y ECEAdvance – Fase 2, centrado en la dinamización de la economía azul en Canarias. El proyecto A3MAtlantic está aprobado en la primera convocatoria del programa Interreg VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021–2027 y cofinanciado al 85% por fondos FEDER; ECEAdvance – Fase 2 figura como financiado por la orden de concesión nº 74/2025 (modificada por resolución nº 105/2025) con patrocinio del Gobierno de Canarias a través de una subvención de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

Con esta acción, el Clúster Marítimo de Canarias sitúa su agenda ante las instituciones comunitarias con la intención de que las políticas europeas incorporen la realidad de las RUP y favorezcan un desarrollo más equilibrado y conectado de la economía azul.