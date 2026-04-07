Las Palmas de Gran Canaria vive un récord histórico de empleo, pero viene con letra pequeña

Las Palmas de Gran Canaria cerró marzo en máximos históricos de empleo tras registrar 2.169 ocupados más que un año antes, un incremento del 6,9% que consolida la tendencia expansiva del mercado laboral local. El dato, sin embargo, convive con una estructura de contratación donde predomina la temporalidad, que concentra el 58% de los nuevos contratos firmados en el mes. En un comunicado difundido por el Ayuntamiento este martes, el concejal de Empleo, Movilidad y Distrito Centro, José Eduardo Ramírez, atribuye los datos a una tendencia sostenida que sitúa el paro en “mínimos históricos”.

El crecimiento se intensifica en los tramos de entrada al mercado laboral

El avance del empleo se concentra en los segmentos más jóvenes. Los menores de 25 años registran un incremento del 8,2% interanual, por encima de la media de la ciudad. En el grupo de 25 a 44 años, el aumento se sitúa en el 6,8%, mientras que entre los mayores de 45 años alcanza el 6,9%.

La distribución del crecimiento apunta a una mayor activación en los perfiles de acceso al mercado laboral, sin rupturas en el comportamiento del resto de franjas.

El empleo crece más en niveles formativos medios que en superiores

El desglose por nivel educativo refuerza esa lectura. El mayor incremento se produce entre personas con educación secundaria (+8,6%), seguido de quienes cuentan con estudios primarios (+6,4%).

Datos de empleo en Las Palmas de Gran Canaria correspondientes a marzo de 2026. / LP /DLP

En cambio, el crecimiento es más moderado en los niveles superiores: los titulados universitarios aumentan un 6,4% y la formación profesional apenas un 2,5%. El patrón sitúa el peso del crecimiento en ocupaciones de cualificación intermedia.

Sin brechas relevantes por sexo en la evolución reciente

Por sexo, la evolución en Las Palmas de Gran Canaria es prácticamente simétrica. El empleo masculino crece un 7% interanual, frente al 6,9% registrado entre las mujeres, sin diferencias significativas en la tendencia.

Más contratos en marzo, con refuerzo de la temporalidad

La contratación también crece, pero mantiene su sesgo estructural. En marzo se registraron 11.494 contratos, un 7,5% más que en febrero.

De ellos, el 41,72% fueron indefinidos, con un aumento del 4,35% interanual y del 4,95% mensual. Por el contrario, los contratos temporales —que representan el 58%— crecieron un 10,42% en el último mes, ampliando su peso en la dinámica reciente.