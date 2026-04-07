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Contratos públicos

Esto es lo que le cuesta a Las Palmas de Gran Canaria el cuidado de sus bases de datos y el sistema informático

El Ayuntamiento adjudica por 169.916,32 euros un sistema que permitirá resolver más ágilmente las posibles incidencias durante cuatro años

Una mujer realiza un trámite en un quiosco del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Una mujer realiza un trámite en un quiosco del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato de Servicios de soporte del entorno de bases de datos municipales a Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. por 169.916,32 euros, con un plazo de cuatro años, para garantizar el mantenimiento, la evolución y la resolución de incidencias de los sistemas que sostienen la actividad del Ayuntamiento.

Infraestructura que sostiene servicios esenciales

El entorno de bases de datos da servicio a aplicaciones consideradas esenciales en la operativa municipal, como el Padrón de Habitantes, la Ventanilla Única, el sistema multicanal de atención ciudadana, la contabilidad municipal, el Perfil del Contratante, los servicios sociales, el portal web y la intranet corporativa, que operan de forma continua durante las 24 horas del día. Con este contrato se busca asegurar un soporte especializado capaz de mantener el funcionamiento y atender las posibles incidencias.

Las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Monitorización, mejoras y resolución de incidencias

El servicio contempla soporte preventivo orientado a la monitorización y a la mejora continua de los sistemas; soporte evolutivo, destinado a adaptaciones y actualizaciones; y soporte correctivo, centrado en la resolución de incidencias que puedan impactar en la operativa.

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Además, incluye la gestión integral del entorno de bases de datos, con actuaciones como la configuración de sistemas, copias de seguridad, automatización de procesos, gestión del almacenamiento, optimización del rendimiento y migraciones.

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