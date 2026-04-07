Nuevo retraso en la reposición de Las Rehoyas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resuelve el contrato de las viviendas de Doctor Chiscano

La reposición de Las Rehoyas vuelve a encontrarse con un escollo en el camino. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la resolución del contrato de las 152 viviendas de Doctor Chiscano. Según el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, en Comisión de Pleno, la obra se va a encarecer en un 49,79% con la modificación del contrato original, adjudicado a finales de 2022 a Construplan por 14,04 millones de euros. El sobrecoste de la obra, la cual lleva paralizada desde julio, asciende a 6,9 millones de euros.

Roque precisó que la constructora fue la que decidió retirarse de la obra. La Ley de Contratos del Sector Público recoge que los modificados no pueden superar la barrera del 50% con respecto al precio de adjudicación, por lo que el contrato quedaría en peligro al rozar el modificado esta cifra. Además, el concejal especificó que la normativa especifica que al superar la modificación el 20% la empresa tiene la potestad de seguir o no; y en este caso ha decidido renunciar.

Apenas al 18% de ejecución

El concejal del PP Gustavo Sánchez recordó que el pleno aprobó el pasado noviembre una reformulación del gasto plurianual de la obra y que esta resolución del contrato conllevará "nuevos retrasos". La obra, que tendría que haber terminado el año pasado, está previsto que finalice en 2028. Todo apunta a que la necesidad de volver a licitar la retrasará más todavía.

Los trabajos de las 152 viviendas de Doctor Chiscano, pertenecientes a la reposición de Las Rehoyas, apenas se encuentran al 18% de su ejecución. Tan solo se ha excavado el solar, se ha levantado un muro pantalla en la ladera contigua y se han realizado los cimientos del edificio. Además, se encontraron problemas con el barranco contiguo, el cual está pendiente de ser canalizado tras quedar desierta la obra.

El Ayuntamiento debe adaptar la obra a los nuevos códigos técnicos estructurales y de edificación. La estructura se debe proteger contra el radón y el proyecto debe incluir medidas de ahorro energético -placas solares- y puntos de recarga para vehículos eléctricos en los garajes. Se trata de cuestiones que no estaban contempladas en la normativa en el momento en el que se redactó el proyecto original.