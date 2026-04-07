Pedro Quevedo defiende la permanencia de Guaguas Municipales en manos de NC: "¿Prefieren que la tenga un tránsfuga?"

Los cambios previstos en el gobierno local de Las Palmas de Gran Canaria calentaron este martes el ambiente en Comisión de Pleno. Tras ser interpelado por la portavoz del PP, Jimena Delgado, a cuenta del traspaso del mando de Guaguas Municipales de José Eduardo Ramírez a Pedro Quevedo, el también edil de Turismo le contestó que la empresa "era una responsabilidad que tenía Nueva Canarias y vuelve a Nueva Canarias, ¿o está a favor de que la tenga un tránsfuga?". Esta última afirmación iba en referencia a su antiguo compañero de partido, quien abandonó las filas canaristas el pasado verano en favor de Primero Canarias.

Ramírez no estaba presente en la sesión por motivos de salud, pero las referencias hacia su persona resonaron en varias ocasiones. La portavoz del PP llegó a afirmarle tanto al concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, como a Quevedo que el gobierno municipal está en manos de "un cuatripartito", al tiempo que el edil de Turismo y líder de NC en el Consistorio invitaba a Delgado a "no reírle las gracias a quien ha hecho un fenómeno de transfuguismo".

La comparecencia de Quevedo fue un continuo toma y daca entre este y la portavoz del PP. Delgado recalcó que Guaguas Municipales es "una empresa fundamental para esta ciudad" que, a su juicio, el gobierno de Carolina Darias está utilizando como "pieza de intercambio" entre sus socios de gobierno. "Ahora que tiene un juguetito devuelva Turismo a Sociedad de Promoción", al tiempo que invitó -una vez más- a cesar a la actual gerente de la entidad y vaticinaba que la Guaguas funcionará "peor" en manos del edil de NC.

En referencia a los cambios en el reparto de concejalías y a las reclamaciones del PP, Spínola defendió que "el gobierno no elude dar explicaciones". Acto seguido afirmó que la alcaldesa, Carolina Darias, dará los detalles pertinentes en el pleno extraordinario de este jueves. "A usted lo que le gusta es que haya inestabilidad y nosotros vamos a garantizarla, vamos a terminar el mandato con una mayoría para ejecutar el programa de gobierno", subrayó el edil.

Sociedad de Turismo LPA

El lío montado en la sociedad de Turismo LPA, cuya auditoría forense ha desvelado que el exgerente, Luis Rodríguez Neyra, habría desfalcado 128.000 euros de las cuentas de la entidad, se entremezcló en el debate. Quevedo, reconoció que los mecanismos de control de la empresa "deben ser fortalecidos". El informe que ha analizado las cuentas subraya que las carencias en la supervisión interna de la entidad impiden "cuantificar el impacto económico de aquellos servicios facturados que pudieran carecer de realidad físicа".

Quevedo indicó que ya están preparando la querella contra Rodríguez Neyra por perjuicio al Patrimonio. "Vamos a recuperar el daño causado por el gerente", precisó. El edil apuntó que mantuvo una reunión con los auditores que analizan las cuentas todos los años, "y nos dieron explicaciones que aceptamos". Según el edil, el desfalco producido en el último año era tal -el exgerente habría desviado a sus cuentas personales solo en 2025 más de 90.000 euros-, que "nos habríamos dado cuenta en la auditoría normal".

Delgado calificó a Quevedo de "artista" a la hora de "echar balones fuera y en conseguir que le premien [en referencia al cambio de Guaguas], Turismo LPA se creo para cubrir parcelas de poder". Además, subrayó que el Ayuntamiento tiene un "descontrol" de sus empresas municipales, haciendo referencia a las causas abiertas que envuelven a la Sociedad de Promoción y a Geursa con el Caso Valka.