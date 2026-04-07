La pizza más irresistible de Gran Canaria: tradición, innovación y mucho queso en un icono gastronómico

Pocas comidas despiertan tanta unanimidad como la pizza. Su versatilidad, su capacidad de adaptación a cualquier cultura y su combinación de sabores la han convertido en un fenómeno global. En Las Palmas de Gran Canaria, este plato tiene un templo indiscutible: Pizza Real.

Con casi seis décadas de historia, este establecimiento no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que ha sabido evolucionar para seguir siendo un referente gastronómico en la isla. Ahora, lo hace con una propuesta que está dando mucho que hablar: una pizza Chicago Style cargada de queso y sabor, que eleva la experiencia a otro nivel.

La nueva Chicago Style: una explosión de queso y sabor

La gran novedad de la carta es su versión de la deep dish pizza, un estilo originario de Estados Unidos que rompe con la idea tradicional de la pizza italiana.

En Pizza Real han reinterpretado esta receta con una identidad propia:

Masa gruesa y esponjosa, horneada en molde profundo

Abundante queso fundido , protagonista absoluto

, protagonista absoluto Ingredientes frescos y variados en capas

Salsa de tomate casera coronando la pizza

El resultado es una experiencia contundente, donde cada porción ofrece una combinación de texturas que sorprende desde el primer bocado hasta el último.

Más de medio siglo de historia en cada porción

Hablar de Pizza Real es hablar de historia viva de la gastronomía en Canarias. Fundada en 1966, fue una de las primeras pizzerías del Archipiélago, convirtiéndose con el tiempo en punto de encuentro para generaciones de clientes.

Su filosofía ha sido clara desde el inicio: ofrecer comida sabrosa, rápida y elaborada con ingredientes de calidad.

Esa constancia ha permitido que el local mantenga su prestigio durante décadas, adaptándose a los nuevos gustos sin perder su esencia original.

Ubicación y horarios: un imprescindible junto a la playa

El restaurante se encuentra en una zona privilegiada de la capital grancanaria, muy cerca de Playa de Las Alcaravaneras, lo que lo convierte en una parada ideal tanto para residentes como para visitantes.

Dirección: Calle General Mas de Gaminde, 11

Horario: Lunes a jueves: 13:00 – 16:00 / 19:30 – 23:30

Viernes a domingo: 13:00 – 16:30 / 19:00 – 23:30

Noticias relacionadas

Su horario amplio y su ubicación céntrica facilitan disfrutar de su oferta en cualquier momento del día.