40 millones contra los baches: así es el nuevo Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria

Las calles de Las Palmas de Gran Canaria se despiden de los baches y socavones de la mano del Plan de Asfaltado 2024-2031. Con una inversión de 40 millones de euros se arreglarán 474 vías de los cinco distritos de la capital, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y la accesibilidad en las carreteras. El proyecto está pensado en una primera fase que ya ha empezado y que durará hasta 2027, y en la que se han invertido 18,3 millones de euros para 266 calles. En la segunda fase, que empezará en 2028 y finalizará en 2031, está prevista la inversión de 21 millones de euros para mejorar 208 carreteras. "Es una intervención sin precedentes", aseguró el concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz.

Con la iniciativa, el gobierno municipal pretende arreglar al menos 1,38 millones de metros cuadrados, que estarán distribuidos de forma "equilibrada" entre el centro de la ciudad y la periferia. En este sentido, se han utilizado dos criterios para escoger las calles que forman parte del plan, como son la condición del pavimento y la intensidad media diaria del tráfico. En la primera fase, el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira cuenta con 46 viales; Ciudad Alta, 64 viales; distrito Centro, 53 viales; La Isleta-Puerto-Guanarteme, 54 viales y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 49 viales. En la segunda fase, el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, llegará a los 104 viales; Ciudad Alta, 21 viales, distrito Centro, 41 viales; La Isleta-Puerto-Guanarteme, 24 viales y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 18 viales. Y por último, en las zonas industriales invertirán 3,26 millones de euros para su adecuación.

Barrios con menos tráfico

El edil de Vías y Obras aclaró que la segunda fase tiene un "importante flujo inversor" sobre todo en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, ya que una vez cubierta las primeras necesidades de la primera fase, la intención es hacer hincapié en aquellos barrios con menor densidad de tráfico de la periferia como son La Montañeta, El Zurbarán o Monteluz.

Inicio de los trabajos de repavimentación en el barrio de Escaleritas. / LPR

En la actualidad, el Ayuntamiento ya ha licitado la reparación de 133 calles, de las que ya han ejecutado 70 de ellas. La última actuación se produjo en Escaleritas, esta semana comienzan los trabajos de fresado en Las Alcaravaneras y en las próximas semanas lo harán en Guanarteme. Asimismo, Díaz avanzó que próximamente se publicará el concurso público para el asfaltado de 15 barrios, entre los que el concejal mencionó El Batán, San Roque, Triana, Tamaraceite o Las Coloradas y vías clave como el Paseo de San José o la calle Blas Cabrera Felipe.

Prevención

En cuestión de prevención, el Consistorio pretende recurrir a la tecnología para tener datos actualizados del estado de algunas calles clave. De esta forma, se desplegarán 200 sensores para monitorizar el desgaste a través de las vibraciones y así anticipar las intervenciones antes de que se formen los baches.

No solo se pretende mejorar el estado de las vías, sino también mejorar la accesibilidad, porque se llevará a cabo la rebaja de aceras, lo que garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas. "Queremos beneficiar a las personas mayores, con carritos de bebé o personas con movilidad reducida que lo necesiten", explicó la alcaldesa, Carolina Darias. El plan también incluye criterios de sostenibilidad al utilizar un 50% del asfalto reciclado y así reducir las emisiones de dióxido de carbono.