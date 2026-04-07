Canarias aspira a ser sede de la Convención Nacional de Marinas y Puertos Deportivos en 2026

Puertos Canarios, organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, trabaja con la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (Marinas de España) para que el Archipiélago sea sede, en noviembre de 2026, de la Convención Nacional de Marinas y Puertos Deportivos, prevista bajo el lema «Infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral».

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, y el presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, han mantenido un encuentro de trabajo para avanzar en la propuesta y definir una candidatura que sitúe a Canarias como punto de encuentro nacional del sector. Según trasladó Moreno, la aspiración de celebrar el foro en las Islas permitiría visibilizar la comunidad portuaria canaria y compartir experiencias orientadas a una gestión más sostenible y vinculada al entorno ciudadano.

Un foro sobre gobernanza, innovación y sostenibilidad

La iniciativa se plantea como un espacio de reflexión ante el cambio de papel que han adquirido las marinas en el litoral: además de ofrecer atraque y servicios, se han convertido en áreas de actividad conectadas a la vida de los municipios costeros. El programa previsto incluye ponencias, conferencias y encuentros dirigidos a administraciones públicas, gestores y concesionarios de marinas, operadores de turismo náutico, empresas de servicios y mantenimiento, industria auxiliar, asociaciones sectoriales y expertos.

Entre los asuntos que la propuesta quiere poner sobre la mesa figuran los retos de gobernanza, el marco competencial y los obstáculos regulatorios y administrativos que influyen en la modernización de estas infraestructuras. La organización también busca abrir un intercambio de buenas prácticas y casos de éxito en gestión, servicios e innovación, con el objetivo de mejorar la integración de los puertos deportivos en el territorio y su adaptación a nuevas demandas con criterios de sostenibilidad y calidad.

Vista del Muelle Deportivo desde la parte alta de la ciudad / Andrés Cruz

Un compromiso institucional para el litoral

La candidatura contempla impulsar la firma de un documento de compromiso institucional —planteado como Pacto Canario por las Marinas y el Desarrollo Sostenible del Litoral— para recoger una voluntad compartida entre administraciones y sector privado. El texto se orientaría a reforzar la coordinación administrativa, la sostenibilidad, la modernización de infraestructuras y la continuidad del diálogo en torno a la gestión de marinas y puertos deportivos.

Marinas de España y el peso del sector

Azcárate subrayó que el foro de Marinas de España busca conectar experiencias y elevar estándares de calidad, y señaló que Canarias es un enclave marítimo singular para desarrollar una propuesta con el sector. La federación agrupa a asociaciones autonómicas y representa a más de 150 instalaciones en el litoral español. Puertos Canarios, por su parte, opera bajo la denominación Ecopuertos autonómicos de Canarias.