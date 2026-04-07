Un rincón único para disfrutar del brunch en Las Palmas de Gran Canaria: "Siempre querrás volver"
El Mikónica Ice Cream Bar, ubicado en el centro comercial La Minilla, ofrece un brunch con sabores innovadores, como el matcha latte con helado de mango, destaca el creador digital @thenesor
Si estás buscando un lugar diferente para disfrutar de un delicioso brunch en Las Palmas de Gran Canaria, el Mikónica Ice Cream Bar en el centro comercial La Minilla es una excelente opción, destaca el creador digital @thenesor.
Este establecimiento ha logrado destacarse por su oferta gastronómica única, que mezcla sabores innovadores y productos frescos en un ambiente relajado y acogedor.
Opciones deliciosas y creativas
Uno de los platos que no puedes dejar de probar es el matcha latte con helado de mango, una combinación sorprendente que ofrece una fusión de sabores refrescantes y cremosos, aconseja el influencer.
Para aquellos que buscan algo más contundente, el brioche Icónico con aguacate, pollo mechado y un toque dulce es una opción perfecta para llenar de energía el mediodía.
Opciones saladas y dulces
Para los amantes de las combinaciones saladas, la galleta Omega 3 con salmón ahumado es una excelente elección. Y si eres fan de las bowls frescas, la Açaí bowl con coco y granola, acompañada de aguacate y tomatitos, es una opción ligera y nutritiva.
Finalmente, para cerrar con broche de oro, no puede faltar una cookie con helado de pistacho, una delicia recomendada para todos los golosos.
Mikónica Ice Cream Bar se ha convertido en el lugar ideal para desconectar, disfrutar de un buen brunch y querer volver una y otra vez. "Es de esos sitios donde vas 'a probar algo' y terminas queriendo volver al día siguiente", resalta @thenesor.
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