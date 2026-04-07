Wayalia Las Palmas: cuidar la salud de nuestros mayores va más allá de lo físico

El Día Internacional de la Salud nos invita cada año a reflexionar sobre qué significa realmente estar sano. En el caso de las personas mayores, la respuesta va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Hablar de salud es hablar también de bienestar emocional, de compañía y de calidad de vida en el día a día.

En un contexto donde la población mayor de 80 años crece de forma significativa en Canarias, surge una realidad que cada vez más familias experimentan: vivir más años no siempre implica vivir mejor. Y es precisamente ahí donde el cuidado adquiere un papel fundamental.

En ese proceso, Wayalia Las Palmas, empresa canaria especializada en cuidado y atención domiciliaria de personas mayores y personas en situación de dependencia, trabaja para mejorar la calidad de vida de los mayores desde una visión integral, adaptada a cada persona y a cada hogar.

La salud también es sentirse acompañado

Uno de los aspectos más invisibles del envejecimiento es el impacto emocional. La soledad, la pérdida de rutinas o la falta de interacción diaria pueden afectar tanto o más que cualquier problema físico.

En Wayalia Las Palmas entienden que cuidar no es solo asistir, sino acompañar. Estar presente, escuchar, conversar y generar confianza forma parte esencial del bienestar. Un mayor que se siente acompañado no solo está más tranquilo, también mantiene mejor su estado emocional y su conexión con el entorno.

Por eso, cada servicio se plantea desde una perspectiva humana, donde la relación entre cuidador y usuario es tan importante como las tareas que se realizan.

Apoyo físico adaptado a cada necesidad

El cuidado domiciliario también cumple una función clave en el mantenimiento de la salud física. Desde la ayuda en la movilidad hasta el apoyo en la higiene, la alimentación o la toma de medicación, cada intervención está orientada a preservar la autonomía del mayor el mayor tiempo posible.

Wayalia Las Palmas adapta cada servicio al nivel de las necesidades y evolución de la persona, ofreciendo desde apoyo puntual por horas hasta atención continuada cuando la situación lo requiere.

Este acompañamiento permite prevenir riesgos, mejorar la seguridad en el hogar y favorecer una rutina estable, aspectos fundamentales para la salud en edades avanzadas.

Cuidar también es entender a cada persona

No hay dos personas iguales, y en el cuidado esto es especialmente importante. La salud no se construye solo con asistencia, sino con comprensión.

Por eso, en Wayalia Las Palmas, cada caso se analiza de forma individual. Se escucha a la familia, se entiende el contexto y se pre-selecciona al cuidador que mejor encaje con el mayor, tanto a nivel profesional como personal. Las familias que deseen asesorarse pueden acercarse a la oficina en Calle Luis Doreste Silva, 95.

Esa conexión facilita la confianza, reduce la resistencia al cuidado y mejora la experiencia tanto para el usuario como para su entorno.

Bienestar social: una pieza clave que no siempre se ve

El envejecimiento también puede implicar una reducción de la vida social. Salir menos, ver menos gente o perder actividades habituales afecta directamente al bienestar.

El acompañamiento domiciliario ayuda a mantener esa conexión. Ya sea a través de paseos, conversaciones o simplemente compartiendo tiempo, el cuidador se convierte en un apoyo que contribuye a mantener activa la vida social del mayor dentro de sus posibilidades.

Una forma más completa de entender la salud

En el Día Internacional de la Salud, mirar hacia las personas mayores implica ampliar la definición de bienestar. No basta con vivir más años, es necesario vivirlos con calidad, dignidad y acompañamiento.

Wayalia Las Palmas trabaja cada día para que ese equilibrio sea posible, ofreciendo un cuidado profesional, cercano y adaptado a las necesidades reales de las familias.

Porque cuidar la salud de nuestros mayores no es solo atender lo físico. Es cuidar también cómo se sienten, cómo viven y cómo afrontan cada día.

Las familias que necesiten orientación pueden acercarse a la oficina en Calle Luis Doreste Silva, 95, o contactar en el 928 26 28 93 / 628 865 227 para recibir asesoramiento personalizado.