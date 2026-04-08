El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas

La fachada no es ostentosa, es más, el número 16 de la calle García Tello pasa por un inmueble abandonado sin ninguna relevancia. Sin embargo, ha sido testigo silencioso de la historia de Las Palmas de Gran Canaria durante dos siglos. No de la historia con mayúsculas, sino de aquella que no aparece en los libros de texto, pero sí en los bares, tertulias informales y ha alimentado los cotilleos durante años. La casa de la Loreto, el burdel por el que han pasado almirantes, políticos e incluso reyes, está a la venta por 380.000 euros.

El anuncio del portal Idealista lo deja claro y lo cuenta sin rodeos: "Curiosamente, una de las pocas edificaciones de Las Palmas que ha recibido a dos reyes de España jamás ha aparecido en ninguna crónica oficial y hoy sigue su andadura para prolongar su existencia incluso con otros, quizás, mejores planes de futuro".

La relación de este inmueble con la monarquía surgió durante la alcaldía de Ambrosio Hurtado de Mendoza, que frecuentaba la casa de citas para encontrarse con Loreto, la regente del espacio. De esta forma, durante su mandato, el rey Alfonso XIII adelantó su visita a Gran Canaria por una tempestad que desvió el barco, que se encontraba en Tenerife. Mendoza actuó de anfitrión para que el monarca se sintiera acogido en la corta estancia que tenía programada. En este acompañamiento, Mendoza llevó a Alfonso a comer, beber y ver la ciudad, pero durante la ociosa ruta también tuvieron tiempo para acercarse a la casa de la Loreto. Esa fue la única noche en la que su alteza durmió fuera del barco.

La casa de citas nació de la desesperación de una familia majorera tras migrar a Gran Canaria en busca de una vida mejor

Segunda visita

Como cuenta el profesor en la ULPGC Fabio García, Juan Carlos I siguió los pasos de su abuelo cuando estaba completando su formación militar a bordo del Juan Sebastián de Elcano. La estancia del ahora rey emérito fue muy mediática, ya que fue recibido en bailes del Gabinete Literario y el Club Náutico, también acudió a Teror y al Hospital Militar. Pero además de sus obligaciones institucionales, el Borbón decidió hacer una visita extraoficial. Esta cita no fue recogida por la prensa o fotografías, pero rápidamente se expandió el rumor después de ser visto por algunos vecinos cruzando el umbral de la conocida casa, y desde entonces, se convirtió en una leyenda más de la capital.

La escultura de la plaza de Las Ranas representa la figura de Loreto, la regente del prostíbulo, junto al alcalde Hurtado de Mendoza

Escultura en memoria de Hurtado Mendoza con la figura de Loreto. / José Pérez Curbelo

Más allá de la anécdota del pedigrí de su clientela, el origen del prostíbulo es desolador, al igual que la historia de todas las mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución. En este caso, proviene de la dura realidad que tuvieron que vivir muchas familias de Lanzarote y Fuerteventura durante los años de hambruna. Miles de majoreros emigraron en masa a Gran Canaria en busca de oportunidades y Vegueta fue uno de los barrios donde se asentaron con la promesa de una vida mejor. En esta oleada llegó el matrimonio compuesto por José Martín y Dolores Castillo junto a su hija María Loreto. Como recoge el historiador Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, el marido falleció en una época en la que las mujeres no podían trabajar ni valerse por sí mismas. Ante las dificultades para mantenerse se vieron obligadas a vender su cuerpo para subsistir. Al principio de forma discreta, pero pronto se convirtió en el principal sustento del hogar.

La escultura

Así las cosas, Loreto se convirtió en un personaje famoso de la ciudad, que incluso quedó inmortalizada en una escultura. En la plaza de Hurtado Mendoza -más conocida como Las Ranas- se encuentra una escultura elaborada por el italiano Alfredo Neri en recuerdo al alcalde que se enamoró de Loreto. La obra muestra la figura de una mujer que la representa y un obelisco funerario que en su centro guarda un medallón con el rostro de Ambrosio Hurtado Mendoza, que de esta forma, quedó retratado para la eternidad con la que era conocida como su principal amor.

La casa que ha llegado a nuestros días ha vivido épocas mejores y la reforma será obligatoria para entrar a vivir. A pesar del estado, la inmobiliaria apela a las oportunidades del inmueble: "Tenemos el lienzo, buscamos la mejor opción para plasmar su mejor esencia". Pero, sobre todo, a la posibilidad de los próximos propietarios a jactarse con su historia y repetir: "Mi hoy casa la visitaron dos grandes de España".