Buscan en Las Palmas de Gran Canaria a una joven de 18 años desaparecida desde el 18 de febrero

La búsqueda de Rita Maria M. S. continúa abierta en Las Palmas de Gran Canaria. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantiene activa la ficha de esta joven de 18 años, cuyo rastro se perdió el 18 de febrero de 2026 en la capital grancanaria. Más de un mes después de su desaparición, las autoridades siguen pidiendo la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que permita avanzar en su localización.

De acuerdo con la información oficial difundida por el CNDES, Rita Maria M. S. mide 1,75 metros, tiene los ojos marrones, el pelo pelirrojo y pesa 55 kilos. Son los rasgos básicos con los que trabajan los dispositivos de búsqueda y los canales de difusión de alerta, en un caso que sigue considerado activo a fecha de 8 de abril de 2026.

Rita María M.S. / Policía Nacional

La desaparición se sitúa en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los principales núcleos urbanos del archipiélago, lo que da especial relevancia a la difusión pública de la alerta. En situaciones de este tipo, la rapidez con la que circula una imagen o una descripción puede resultar determinante para que alguien recuerde un detalle, una presencia o un movimiento que en otro momento habría pasado inadvertido. Por eso, tanto el sistema oficial del Ministerio del Interior como la Policía Nacional insisten en que cualquier pista, por pequeña que parezca, debe comunicarse de inmediato por los canales habilitados.

En este caso, la recomendación oficial es clara: si alguien cree haber visto a Rita Maria M. S. o dispone de información sobre su posible paradero, debe contactar con la Policía Nacional a través del 091. La propia Policía indica en su portal de colaboración ciudadana que ese teléfono canaliza solicitudes urgentes y demandas de información en todo el territorio nacional. Además, el Ministerio del Interior recuerda que, cuando se trata de desapariciones, las primeras horas son cruciales y no hay que esperar 24 ni 48 horas para comunicar una ausencia preocupante.