El método de Las Palmas de Gran Canaria para disminuir las palomas en áreas urbanas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emplea aves rapaces desde diciembre para reducir la presencia de palomas en zonas como Triana o Las Canteras, con vuelos mensuales que adaptan las especies al entorno
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reducido la presencia de palomas en distintos puntos de la ciudad mediante un sistema de cetrería iniciado en diciembre pasado.
El proyecto, gestionado por el área de Salud Pública, utiliza aves rapaces que actúan como depredadores naturales. Esta técnica provoca que las palomas abandonen las zonas donde se detecta su presencia. Desde su implementación, se han registrado descensos en la concentración de aves en áreas como Triana, Pérez Galdós, Plaza de La Victoria, Santa Catalina y Las Canteras.
Vuelos periódicos con especies adaptadas
Se realizan vuelos periódicos, aproximadamente una docena al mes, en distintos días y horarios, adaptando las especies de rapaces según el tipo de espacio, ya sea abierto o urbano reducido. La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, destacó que se trata de un método eficaz y respetuoso con la fauna, en línea con la normativa de protección animal.
El Ayuntamiento advierte que los resultados requieren continuidad, ya que las palomas pueden regresar si desaparece la presencia de los depredadores. Además, se subraya la importancia de la colaboración ciudadana, evitando la alimentación de estas aves en la vía pública, que favorece su proliferación.
Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su estrategia de gestión de fauna urbana, promoviendo soluciones sostenibles y respetuosas con el bienestar animal, mejorando el entorno y la convivencia en la ciudad.
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