Cultura, gastronomía y comercio: Vegueta se activa con una agenda de cuatro días

La iniciativa 'Vegueta late desde su mercado' busca dinamizar este barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria a través de una programación que combina comercio, gastronomía y cultura. El proyecto se desarrollará en el Mercado de Vegueta, del 15 al 18 de abril, planteando una forma de recorrer el entorno que toma el mercado como punto de encuentro y espacio de actividad.

La programación incluye catas comentadas de productos locales, talleres de cocina, conciertos, paseos guiados por el barrio, actividades familiares y propuestas vinculadas al comercio de proximidad. Varias de estas actividades completaron plazas poco después de abrirse las inscripciones.

Apoyo al comercio de proximidad

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, señaló que el Ejecutivo autonómico ha activado una línea específica para apoyar iniciativas orientadas a reforzar la marca Comercio de Canarias, además de respaldar a los mercados tradicionales y el comercio de cercanía. Según expuso, estos espacios contribuyen al empleo, sostienen la producción local y mantienen actividad en las ciudades.

En la misma línea, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo Iturbe, defendió el papel de los mercados tradicionales en las zonas comerciales abiertas, por su vinculación con la identidad urbana y por su efecto sobre la actividad económica del entorno, así como el apoyo a la producción local y la vida de barrio.

Un proyecto para conectar comercio, cultura y vida cotidiana

El presidente del Mercado de Vegueta, Luis Caballero Infante, explicó que la iniciativa nace con el objetivo de convertir el mercado en un motor de actividad para el barrio, conectando comercio, cultura y vida cotidiana desde un espacio ligado a la identidad de Vegueta. El planteamiento busca, además, que el público descubra el barrio fundacional desde nuevas perspectivas, integrando consumo, cultura y ocio en un mismo recorrido.

'Vegueta late desde su mercado' está impulsada por el Gobierno de Canarias junto al Mercado de Vegueta y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios Zona Vegueta. Según la estimación difundida, la iniciativa podría tener un efecto directo sobre más de 500 comercios y establecimientos de hostelería de Vegueta y Triana, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes, impulsar el consumo local y proyectar el barrio como destino comercial, cultural y turístico.