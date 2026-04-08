Las Palmas de Gran Canaria apremia a Geursa y la Sociedad de Promoción a saldar las deudas con los proveedores

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está buscando fórmulas para reducir el periodo medio de pago a proveedores. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, apuntó este miércoles en Comisión de Pleno que han mantenido reuniones con Geursa y con la Sociedad de Promoción para establecer un plan que permita planificar en tiempo y forma la tramitación de facturas. El pasado febrero, el Ayuntamiento y sus organismos y empresas dependientes tardaron de media 57,6 días en pagar a sus proveedores -en enero fueron 42,5 días de media-, cuando la ley establece que debe ser en un máximo de 30 días.

Esta cantidad se ve claramente lastrada por el periodo que tardan de media Geursa y Sociedad de Promoción en pagar a sus proveedores. Si el Ayuntamiento propiamente dicho tardó en febrero 32,5 días -sobrepasando ligeramente el límite legal-, en estas dos empresas públicas tardaron 100,6 y 78,8 días, respectivamente. Spínola adelantó que este mes volverán a tener nuevas reuniones con los diferentes organismos municipales y con todos los centros gestores "para que apartir de abril podamos cumplir la ley y estar por debajo de los 30 días".

El concejal subrayó que liquidar el periodo medio en los plazos estipulados es "importante para muchas actuaciones municipales". De ahí que estén reforzando la coordinación entre todas las áreas económicas. PP y Vox, ya en clave electoral, denunciaron la situación que ha venido desarrollando el Consistorio. De hecho, Geursa ha solicitado al banco un crédito por nueve millones de euros para abonar facturas que le adeuda el propio Ayuntamiento.

Críticas de la oposición

Spínola insistió ante las críticas de la oposición que van "a hacer el esfuerzo", al tiempo que reconocía que los pagos están yendo "con retraso". Además, dio su intención de pagarle este año "a la gente que todavía falta por cobrar", en referencia tanto a las deudas de Geursa como a los acreedores de Sociedad de Promoción. El edil ya avanzó en la Comisión del martes que inyectarán en esta empresa el importe para poder pagar a los organizadores de las fiestas de los distritos celebradas el año pasado, quienes siguen sin cobrar.

El concejal del PP Ignacio Guerra de la Torre acusó al gobierno de la capital de convertirse "en una factoría de creación de anuncios". Ya en modo preelectoral, le espetó al edil de Hacienda que "lo positivo es que esta pesadilla acabará pronto". A modo de respuesta, Spínola alabó "sus dotes de pitoniso" y subrayó que van a dejar "un ayuntamiento infinitamente mejor" que el que encontraron en 2023 -cuando heredaron una corporación compuesta por los mismos partidos-.