Más luz y menos consumo en Tomás Morales: ocho empresas pujan por el contrato con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Ocho empresas han concurrido a la licitación del proyecto para renovar el alumbrado público en el Paseo Tomás Morales y la calle Alfonso XIII, una actuación promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar los niveles de iluminación y la eficiencia energética mediante la implantación de tecnología LED. El procedimiento cuenta con un presupuesto base de licitación de 586.474,52 euros y está financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

En concreto, el Consistorio ha recibido las ofertas de Acisa, Aceinsa Canarias, Cobra Instalaciones y Servicios, Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales, Elecnor Servicios y Proyectos, Eulen, Imesapi y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.

210 nuevas luminarias tipo LED

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, indicó que la intervención permitirá modernizar el sistema de alumbrado de una de las principales arterias del Distrito Centro. El proyecto plantea la retirada de 256 luminarias con lámparas de vapor de sodio y la instalación de 210 nuevas luminarias LED, con el objetivo de mejorar la calidad de la iluminación, reducir el consumo energético y optimizar los costes de mantenimiento.

Imagen de archivo del Paseo Tomás Morales / La Provincia

La actuación contempla también una redistribución de las farolas para reforzar la cobertura lumínica en la vía. Para ello, se prevé instalar columnas con doble punto de luz a distintas alturas, destinadas tanto a la iluminación del vial como de las aceras, con el fin de mejorar la visibilidad para peatones y conductores.

El arbolado, clave en el diseño de la nueva iluminación

El crecimiento del arbolado incorporado en años anteriores en el Paseo Tomás Morales, según el Ayuntamiento, ha provocado que en algunos tramos los niveles de iluminación resulten insuficientes. Por este motivo, el proyecto incluye cambios en la disposición y la tipología de las columnas, además de la sustitución por luminarias de mayor eficiencia energética.

En concreto, en el paseo se prevé sustituir las luminarias actuales de vapor de sodio instaladas en columnas de doble punto de luz a cinco metros por nuevas luminarias LED en columnas curvas de entre 10 y 12 metros, con disposición en tresbolillo, es decir, en filas alternas. El planteamiento incluye iluminación para el vial a 10 metros y para las aceras a cinco metros, para mejorar la uniformidad.

En la calle Alfonso XIII, la actuación se centra en sustituir las luminarias actuales de vapor de sodio por LED, manteniendo la disposición existente.

Cuadros de mando y telegestión

El proyecto incorpora la construcción y colocación de nuevos cuadros de mando para el alumbrado público, equipados con sistemas de telegestión PLC IP55 y analizadores de red eléctrica, con el objetivo de optimizar el control y la eficiencia de la instalación.

Las luminarias previstas cuentan con certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias, un requisito que, según la información municipal, se alinea con criterios de protección del cielo nocturno y con la adhesión de la ciudad, en el Pleno del pasado mes de abril, a la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas. Además, las columnas y soportes estarán fabricados con materiales resistentes a la intemperie y protegidos para evitar la entrada de agua o la acumulación de condensación.

Continuidad con otras mejoras en la vía

La intervención en el alumbrado se suma a otras actuaciones recientes en el Paseo Tomás Morales, como las obras de asfaltado integral de la vía, con una inversión de 785.281,03 euros, que finalizaron en enero. El Ayuntamiento asevera que esta renovación completa del firme no se realizaba de forma íntegra desde hace más de medio siglo en esta arteria de la capital.