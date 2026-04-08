Bienestar social
El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido una segunda prórroga para la finalización del centro para personas sin hogar, que debería haber estado listo en febrero, según la concejala de Bienestar Social
El nuevo centro de noche para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado una segunda prórroga del plazo de ejecución del proyecto, el cual tendría que haber terminado el pasado mes de febrero. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, reconoció esta demora en la Comisión de Pleno celebrada este miércoles y apuntó que espera que esta vez la empresa "sí cumpla con este plazo".
Vargas destacó que este proyecto está diseñado para ofrecer distintos servicios sociales y actividades complementarias a personas sin hogar. La idea será ofrecer nuevas oportunidades a este tipo de perfil altamente vulnerable. Actualmente, la ciudad cuenta con 124 plazas en diferentes albergues y todas se encuentran cubiertas, por lo que las 30 plazas previstas en estas instalaciones de La Isleta permitirán paliar este déficit.
Fondos europeos Next Generation
La obra se ha retrasado, según el informe de prórroga, por diversos tajos de instalaciones de carpintería y fachada. El documento hace mención especial a los trabajos referentes al capítulo de pinturas y carpintería de madera. Estos problemas persistieron en marzo, de ahí que la constructora haya decidido volver a ampliar el plazo de ejecución. La obra fue adjudicada en mayo del año pasado a Pérez Moreno e Imesapi, con un presupuesto de 1,4 millones de euros y está financiado a través de los fondos europeos NextGeneration.
El Ayuntamiento culminó la primera fase del proyecto en 2019. Desde entonces, la antigua Fábrica de Hielo ha funcionado como centro de día. Acoge el servicio de alimentación para personas sin hogar y la sede del equipo de intervención en calle de Servicios Sociales y del Servicio de Orientación, Información y Valoración. La construcción de este edificio, situado en la plaza de Manuel Becerra, data de 1957.
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