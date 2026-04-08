Nuevo servicio juvenil en Las Palmas de Gran Canaria: asesoramiento sobre empleo, ocio y recursos municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Juventud, ha puesto en marcha un servicio presencial de información juvenil con el objetivo de facilitar orientación y asesoramiento a la población joven en distintos ámbitos de interés. El anuncio se realizó durante la Comisión de Juventud y Deportes celebrada este miércoles, donde la concejala Carla Campoamor informó de que la atención se prestará todos los jueves en el Espacio Joven Creativo La Grada, en horario de 16.00 a 19.00 horas.

El servicio ofrecerá atención personalizada para resolver consultas relacionadas con formación, empleo, movilidad, actividades de ocio y acceso a recursos municipales, entre otras cuestiones, según detalló el Consistorio.

Cita previa

Para ser atendido será necesario pedir cita con antelación a través del correo infojuvenil@laspalmasgc.es o del teléfono 690 963 368, canales habilitados para la reserva.

El Ayuntamiento enmarca la medida en el refuerzo de la red de apoyo a la juventud del municipio y señala que el servicio seguirá disponible también por sus canales habituales. Con esta incorporación, La Grada suma la función de punto de información y acompañamiento, además de su uso como espacio de encuentro para jóvenes en la ciudad.