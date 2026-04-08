Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Herzog - UD Las PalmasCambio brusco del tiempo en CanariasPapa León XIV no visitará la isla de El HierroDeclaración de la Renta 2025Gasolina barata Las PalmasEnfermero salva a un recién nacidoRiesgo desprendimientos Canarias
instagramlinkedin

Juventud

Nuevo servicio juvenil en Las Palmas de Gran Canaria: asesoramiento sobre empleo, ocio y recursos municipales

El Espacio Joven Creativo La Grada acogerá un servicio de atención todos los jueves de 16.00 a 19.00 horas

Una actividad celebrada en La Grada.

Una actividad celebrada en La Grada. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Juventud, ha puesto en marcha un servicio presencial de información juvenil con el objetivo de facilitar orientación y asesoramiento a la población joven en distintos ámbitos de interés. El anuncio se realizó durante la Comisión de Juventud y Deportes celebrada este miércoles, donde la concejala Carla Campoamor informó de que la atención se prestará todos los jueves en el Espacio Joven Creativo La Grada, en horario de 16.00 a 19.00 horas.

El servicio ofrecerá atención personalizada para resolver consultas relacionadas con formación, empleo, movilidad, actividades de ocio y acceso a recursos municipales, entre otras cuestiones, según detalló el Consistorio.

Cita previa

Para ser atendido será necesario pedir cita con antelación a través del correo infojuvenil@laspalmasgc.es o del teléfono 690 963 368, canales habilitados para la reserva.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento enmarca la medida en el refuerzo de la red de apoyo a la juventud del municipio y señala que el servicio seguirá disponible también por sus canales habituales. Con esta incorporación, La Grada suma la función de punto de información y acompañamiento, además de su uso como espacio de encuentro para jóvenes en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
  2. Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
  3. Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
  4. Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
  5. Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
  6. Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
  7. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  8. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra

Nuevo servicio juvenil en Las Palmas de Gran Canaria: asesoramiento sobre empleo, ocio y recursos municipales

Nuevo servicio juvenil en Las Palmas de Gran Canaria: asesoramiento sobre empleo, ocio y recursos municipales

Más luz y menos consumo en Tomás Morales: ocho empresas pujan por el contrato con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Más luz y menos consumo en Tomás Morales: ocho empresas pujan por el contrato con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Salud mental y redes sociales: el programa 'Educar en Familia 2026' celebra una nueva sesión en Las Palmas de Gran Canaria

Salud mental y redes sociales: el programa 'Educar en Familia 2026' celebra una nueva sesión en Las Palmas de Gran Canaria

Más mascotas y menos bebés: la población canina se afianza en Las Palmas de Gran Canaria con un perro cada seis habitantes

Más mascotas y menos bebés: la población canina se afianza en Las Palmas de Gran Canaria con un perro cada seis habitantes

40 millones contra los baches: así es el nuevo Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria

40 millones contra los baches: así es el nuevo Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria

El librero que conserva pequeños tesoros: la historia de una escondida tienda de Las Palmas de Gran Canaria

El librero que conserva pequeños tesoros: la historia de una escondida tienda de Las Palmas de Gran Canaria

OPEN DAYS Jornada de puertas abiertas en el Colegio Hispano Inglés

OPEN DAYS Jornada de puertas abiertas en el Colegio Hispano Inglés

¿Qué dice la neurociencia del aprendizaje de varios idiomas en edades tempranas?

¿Qué dice la neurociencia del aprendizaje de varios idiomas en edades tempranas?
Tracking Pixel Contents