Las Palmas de Gran Canaria blinda las tasas de la zona azul y verde ante las anulaciones judiciales

Las Palmas de Gran Canaria busca blindar la zona azul ante las reclamaciones de los particulares en los tribunales. El Ayuntamiento de la capital revisará la tramitación del pago de la tasa, de tal manera que habrá una propuesta de liquidación previa, en lugar de abonarse directamente. Según explicó el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la Comisión de Pleno de este miércoles, el Consistorio ha estado recurriendo a "un procedimiento no adecuado a lo que está previsto en la Ley", de ahí que vayan a adaptar su gestión para obtener un sistema más garantista para la administración.

La Justicia ha emitido a lo largo de los últimos años varias sentencias dando la razón a las denuncias efectuadas por particulares en contra del pago de la zona azul y verde. Los propios técnicos municipales han reconocido este fallo, ordenando la devolución de las tasas abonadas por los usuarios por aparcar sin tíque o por excederse del horario estipulado. El propio Spínola reconoció en la Comisión de Pleno que se trata de un problema "enquistado" desde hace tiempo.

Por ejemplo, ya en 2017 el Contencioso-administrativo reprochó al Ayuntamiento de la capital que se saltara el procedimiento sancionador y recaudara el pago de la zona azul como si fuera una tasa por aparcar en lugar de una sanción. Este tiempo de resoluciones se han ido repitiendo en el tiempo desde entonces. Spínola aclaró durante su intervención de este miércoles que las zonas de aparcamiento regulado cuentan con una tasa vinculada al uso del espacio público y que se exige "bajo régimen de autoliquidación".

"No se trata de un régimen sancionador encubierto"

Desde el Consistorio subrayan que "no se trata de un régimen sancionador encubierto", sino de un instrumento "que sirve para ordenar un recurso limitado [espacio para aparcar en la vía pública] y garantizar el interés general [que todo el mundo pueda llegar a hacer uso del mismo]". Spínola apuntó en la Comisión que la concejalía hacía "una liquidación y faltaba un trámite intermedio", de ahí que la Justicia le diera la razón a los usuarios que demandaban al Ayuntamiento.

Las mismas fuentes aclaran que el procedimiento que han seguido hasta ahora no vulneraba ningún derecho al existir la posibilidad de presentar alegaciones contra el pago. Los órganos consultivos han indicado que este debe realizarse con un procedimiento diferente, con una propuesta de liquidación y posteriormente liquidarse, en lugar de realizar el pago automático, como ocurre actualmente. La zona azul y verde genera anualmente 100.000 obligaciones para abonar la tasa.