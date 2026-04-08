Salud mental y redes sociales: el programa 'Educar en Familia 2026' celebra una nueva sesión en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, celebró este miércoles una nueva sesión del programa ‘Educar en Familia 2026’, una iniciativa orientada a ofrecer herramientas prácticas a madres, padres y personas cuidadoras ante los retos educativos actuales.

Redes sociales, salud mental y prevención de adicciones

La sesión, impartida por la psicóloga Elena Lodos, se centró en el impacto de las redes sociales en el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes. Entre los contenidos abordados figuraron el uso responsable de la tecnología, la detección de señales de riesgo en el entorno digital y las pautas educativas para acompañar a las familias en la gestión de límites.

Durante el encuentro también se trabajaron recomendaciones para fomentar hábitos saludables y prevenir conductas adictivas vinculadas al uso de dispositivos, con el objetivo de reforzar una relación equilibrada con la tecnología en el ámbito familiar.

Intercambio de experiencias entre familias

Las personas participantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos de la educación digital, al tiempo que recibieron recursos para mejorar la comunicación en casa y promover un entorno seguro.

La concejala Carmen Luz Vargas señaló que el Ayuntamiento “continúa reforzando su compromiso con el acompañamiento a las familias, ofreciendo espacios de formación que ayudan a afrontar con mayor seguridad los desafíos actuales vinculados a la educación y el bienestar emocional”. En esa línea, destacó la importancia de “promover un uso responsable de las tecnologías y dotar a las familias de herramientas útiles para prevenir situaciones que puedan afectar a la salud mental”.

El programa ‘Educar en Familia 2026’, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, se enmarca en las políticas municipales orientadas a promover el bienestar emocional, la parentalidad positiva y la prevención de conductas de riesgo.