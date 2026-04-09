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Las bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria reciben una subvención de 14.998 euros para el fomento de la lectura

El Servicio Municipal de Telebiblioteca y nueve bibliotecas públicas de Las Palmas de Gran Canaria se beneficiarán de la subvención para adquirir nuevos libros

La alcaldesa, Carolina Darias, durante la inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo

La alcaldesa, Carolina Darias, durante la inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este jueves en Junta de Gobierno la aceptación de una subvención directa de 14.998 euros destinada a la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales. La financiación ha sido concedida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias en el marco del Plan de Lectura de Canarias 2023-2030.

La ayuda permitirá reforzar y actualizar las colecciones bibliográficas de la red municipal, con el objetivo de mejorar el acceso de la ciudadanía a la cultura y al conocimiento a través de los servicios bibliotecarios.

Reparto por bibliotecas y servicio de telebiblioteca

Según la información municipal, la inversión se distribuirá entre distintos equipamientos culturales del municipio. Entre ellos figuran el Servicio Municipal de Telebiblioteca y las bibliotecas públicas municipales de San Juan, Tres Palmas, Jane Millares Sall, Pepe Dámaso, Néstor Álamo, La Isleta, Alexis Ravelo, Dolores Campos-Herrero y Josefina de la Torre.

Fomento de la lectura y servicios públicos

El Ayuntamiento enmarca esta actuación en la estrategia de fortalecimiento del sistema público de bibliotecas y en el desarrollo de espacios accesibles, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales, además de en el impulso de iniciativas para el fomento de la lectura en todas las edades.

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El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, señaló que la subvención permitirá “seguir enriqueciendo el patrimonio bibliográfico” de las bibliotecas municipales y subrayó su papel como espacios vinculados a la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Asimismo, destacó que la actualización de los fondos contribuye a consolidar estos centros como referentes en los barrios y a promover hábitos lectores desde edades tempranas.

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