Carolina Darias respalda la gestión de Pedro Quevedo y Nueva Canarias: "No estoy preocupada"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene nueva estructura de gobierno. Pedro Quevedo asume así el mando directo de Guaguas Municipales. Ante las críticas de la oposición ante lo que calificaron como "un cambio de cromos", la alcaldesa, Carolina Darias, intervino para respaldar la gestión de su socio de gobierno y líder de Nueva Canarias: "No estoy preocupada". La nueva composición contó con los votos a favor del equipo que lidera Darias y de la concejala no adscrita y ex de Vox Clotilde Sánchez; en contra votaron PP, Vox y CC. Se ausentó de la sesión José Eduardo Ramírez, excompañero de filas de Quevedo tras su paso a Primero Canarias el pasado verano.

"El partido socialista lleva gobernando con Nueva Canarias y la izquierda con una trayectoria importante. El PSOE y esta alcaldesa son cumplidores de los acuerdos que firma", afirmó Darias. La alcaldesa reconoció que esta reestructuración responde a la salida de una concejala de gobierno -en referencia a la dimisión de Inmaculada Medina el pasado noviembre- "y como consecuencia de una situación política que se ha producido, no ocultamos nada", al tiempo que subrayaba que "hay que cumplir los pactos firmados".

Darias destacó "el compromiso de NC y Unidas sí Podemos" con el pacto de gobierno y aclaró que los canaristas ya tenía asignadas en las áreas de gobierno de Pedro Quevedo las competencias de Guaguas Municipales. "Hemos ido a ese planteamiento inicial", precisó. La presidencia de la mayor empresa pública del Ayuntamiento estuvo en manos de José Eduardo Ramírez desde 2015, aunque desde las elecciones de 2023 lo hacía como concejal delegado de Quevedo, portavoz de la formación canarista en el Consistorio capitalino.

Este cambio en la estructura de gobierno desgaja lo que era el área de Movilidad. Quevedo asume la nueva denominación de Transporte Colectivo de Viajeros junto al resto de sus competencias directas. José Eduardo Ramírez pasa a convertirse en concejal delegado de Mauricio Roque. El municipalista se mantiene como edil de Movilidad y Empleo -área que incluye el mando de la empresa pública Sagulpa- y conserva así la mayoría de sus competencias salvo Guaguas.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, criticó esta "fragmentación" del área de Movilidad, "estas políticas tienen que ser integrales, afectan al tráfico, a los aparcamientos, a los usuarios de guaguas, no pueden ser compartimentos estancos". En un bronco debate, calificó la reorganización del gobierno de "salvavidas" para Darias y acusó a la alcaldesa de "mercadear" con la mayor empresa municipal. "Los usuarios de Guaguas y los trabajadores de la compañía no merecen convertirse en una moneda de cambio", afirmó.

"¿Sabe que ha aprendido en Madrid? A defender a Canarias, no, pero a insultar y a crispar está usted en primera línea", respondió Quevedo ante las afirmaciones de la portavoz popular, "no puede hablar en ese tono diciendo disparates todo el tiempo". El líder de los canaristas le recordó a Delgado que Guaguas "ha estado bajo la esfera y bajo la competencia de Nueva Canarias en los pactos sucesivos". Tras preguntarse si creía que la gestión se hacía "desde la estratosfera", le preguntó que si defendía "el trabajo de un tránsfuga", en referencia a Ramírez.