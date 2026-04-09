La carretera entre los Llanos de María Rivera y La Milagrosa reabre al tráfico tres semanas después del desprendimiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto al tráfico la carretera que conecta los Llanos de María Rivera y La Milagrosa tras el desprendimiento registrado por el paso de la borrasca Therese, que mantuvo la vía cortada durante más de tres semanas. Tras la intervención, que requirió una evaluación previa, se retirararon los restos vegetales y materiales acumulados de la calzada que dificultaban la movilidad de los residentes de la zona.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, indicó que "desde el primer momento se activaron los recursos necesarios para intervenir en la zona afectada, combinando medios humanos y mecánicos para agilizar la retirada de restos y garantizar la limpieza de la calzada". También subrayó que "la coordinación entre servicios municipales ha sido clave para actuar con eficacia y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible".

Limpieza, baldeo y seguridad

Los trabajos se ejecutaron de forma coordinada entre las áreas municipales de Limpieza y de Vías y Obras. En el operativo de Limpieza participaron un mando intermedio, un conductor y dos operarios especializados, con apoyo de medios mecánicos. Además, se empleó un vehículo ligero y un camión baldeador, con el que se aplicaron aproximadamente 6.000 litros de agua para la retirada de restos y la limpieza de la vía.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, explicó que los trabajos se centraron en la retirada de lodo, tierra, piedras y vegetación acumulada "con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la circulación". Añadió que la intervención permitió reabrir el tramo "con todas las garantías para los usuarios".

Labores de limpieza en la carretera entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa / LP/DLP

Maquinaria desplegada en la zona afectada

El área de Vías y Obras actuó con tres camiones de transporte tipo volquete y una retroexcavadora, además de dos operarios, para retirar los materiales arrastrados por el desprendimiento.

La actuación municipal ha permitido garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la reapertura de la carretera y recuperar la normalidad en la circulación en este entorno del municipio.