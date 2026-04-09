Coalición Canaria cuestiona el Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria por llegar tarde

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha cuestionado el Plan Municipal de Asfaltado 2024-2031 presentado por la alcaldesa, Carolina Darias, al considerar que el anuncio se vende como un hito de gestión cuando, a su juicio, evidencia un déficit acumulado en el mantenimiento ordinario de la ciudad. El plan del grupo de gobierno contempla actuaciones en 474 calles de 87 barrios y zonas industriales, con una inversión global de 40 millones de euros y un horizonte de ejecución que se prolonga hasta 2031.

Suárez ha puesto el foco en el alcance temporal del documento municipal. Según expuso, el anuncio plantea compromisos a varios años vista pese a que al actual mandato le queda “en la práctica, poco más de un año”. En ese sentido, el portavoz nacionalista sostiene que el plan se proyecta hasta 2031 sin, según indicó, un consenso previo con el resto de grupos municipales ni una explicación detallada de qué parte del programa se ejecutaría en el periodo inmediato.

Mal estado de la red

Para Coalición Canaria, la dimensión del plan responde al estado de la red viaria. Suárez defendió que si ahora se plantea una inversión de decenas de millones para reparar el firme de numerosas vías es porque el mantenimiento habría sido insuficiente durante años. En sus declaraciones, aludió a que el propio Ayuntamiento reconoce deterioros que afectan a la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida, y atribuyó esa situación a una falta de conservación prolongada.

El portavoz insistió en que la ciudad, en su opinión, no debería depender de anuncios vinculados al final de mandato y reclamó una política de mantenimiento continuo y respuestas más rápidas cuando se detectan problemas en la calzada.

Calles y barrios

En su intervención, Suárez mencionó barrios como Arenales, Schamann o Tamaraceite al hablar de vías con, según dijo, un estado deficiente. También citó tramos que considera estratégicos para la movilidad, como Juan XXIII entre León y Castillo y la Avenida Marítima, a los que atribuyó una imagen mejorable para una capital.

Además, señaló entornos donde, según su versión, persisten problemas no solo de firme deteriorado, sino de falta de asfaltado o de viales sin resolver. Entre los ejemplos citados, mencionó calles pendientes de actuación con adoquín en San Antonio y ámbitos como Salto del Negro o Piletas, donde indicó que existen tramos de tierra o situaciones urbanísticas no resueltas pese a la presencia de servicios públicos.

Petición de transparencia

CC considera especialmente relevante que el Ayuntamiento estructure el plan en dos fases —una entre 2024 y 2027 y otra hasta 2031— y que lo defina como un instrumento “dinámico y flexible”. Suárez advirtió de que esa flexibilidad, según afirmó, no debería traducirse en un margen excesivo sin control político ni compromisos concretos ante la ciudadanía.

Por ello, reclamó al gobierno municipal que haga público el listado íntegro y detallado de calles incluidas y excluidas, los informes técnicos que justifican las prioridades, el cronograma de ejecución y una previsión económica anual desglosada por actuaciones. A su juicio, esa información es necesaria para aclarar las razones del estado actual de algunas vías y para ofrecer garantías sobre el grado de cumplimiento real del plan.