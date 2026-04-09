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El Gobierno de Canarias alerta del déficit eléctrico en Gran Canaria y defiende la central flotante en el Puerto de Las Palmas como solución a corto plazo

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía, aseguró que la central flotante es la “única opción viable” a corto plazo para garantizar el suministro eléctrico en la isla

El barco Karadeniz Powership Onur Sultan, una planta energética flotante, fondea desde el martes en aguas de San Cristóbal

El barco Karadeniz Powership Onur Sultan, una planta energética flotante, fondea desde el martes en aguas de San Cristóbal

Esther Medina Álvarez

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias mantiene el proyecto para instalar una central flotante en el Puerto de Las Palmas ante el “riesgo real” de que se produzca un cero energético en la isla. Así lo afirmó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, durante una comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de NC-bc.

El consejero defendió que el barco sería la “única opción viable” a corto plazo para garantizar el suministro y aportar 100 megavatios de “emergencia” en un contexto en el que cifró en 138 megavatios el déficit eléctrico de Gran Canaria. En su intervención, insistió en que se trata de una medida “temporal y puntual” que comparó con los “botes salvavidas” que se emplean cuando un buque tiene problemas y amenaza con hundirse, informa Europa Press.

Plantas temporales en El Goro

Además de la central flotante, el Ejecutivo autonómico trabaja en otras alternativas de refuerzo de carácter provisional y Zapata señaló como ejemplo la tramitación de una planta de casi 20 megavatios que se instalaría en El Goro, en el municipio de Telde, y que se encuentra en exposición pública, así como otra instalación adicional de 15 megavatios.

Una central eléctrica flotante fondeada en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas

Una central eléctrica flotante fondeada en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

En paralelo, el consejero situó estas medidas dentro de la estrategia de “descarbonización” del archipiélago mediante el desarrollo de energías renovables, aunque subrayó que el sistema eléctrico de varias islas atraviesa una “situación crítica”, según el informe de Red Eléctrica. En ese marco, apuntó que Gran Canaria “no ha salido bien parada” del último concurso eléctrico porque, según expuso, no cubre toda la demanda.

Reclamo al Estado y papel del Puerto

Zapata expresó su confianza en que el Estado convoque un nuevo concurso “de manera inminente” y advirtió de que no se puede “mirar a otro lado” ante la situación de la isla. Según explicó, si ese proceso de renovación de centrales térmicas vuelve a convocarse y cubre la demanda real de Gran Canaria, “no hará falta ni barco, ni plantas de emergencia” como las planteadas en El Goro.

El consejero también valoró la “sensibilidad” de la Autoridad Portuaria al estudiar la idoneidad de la central flotante, aunque recalcó que será el propio organismo el que decida si autoriza la ocupación del espacio portuario. En su intervención, señaló que supondría un “esfuerzo importante” para la entidad, al implicar sacrificar parte de su actividad. Aun así, defendió que garantizar un suministro “continuado, seguro y resiliente” es una responsabilidad compartida.

Noticias relacionadas y más

Posible incompatibilidad con la seguridad operativa marítima

En ese sentido, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, reconoció en noviembre que inicialmente el Consejo de Administración del Puerto se mostró contrario a la ubicación de un barco de la luz en el recinto portuario «por una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con temas de seguridad operativa marítima». No obstante, pidió más tiempo para estudiar profundamente el proyecto y analizar todas las opciones.

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