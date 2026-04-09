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¿Te gusta la fotografía? Las Palmas de Gran Canaria lanza un concurso exprés con 4.700 euros en premios

El Concurso de Fotografía Rápida de Las Palmas de Gran Canaria, organizado por la Asociación de Empresarios de la Zona Mesa y López, volverá a poner a prueba a profesionales y aficionados el 25 de abril

Dos de los participantes de la edición pasada.

Dos de los participantes de la edición pasada. / José Carlos Guerra

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse en un gran escenario fotográfico el próximo sábado 25 de abril con la celebración del XX Concurso de Fotografía Rápida, una cita que pondrá a prueba la creatividad, la rapidez y la capacidad de reacción de los participantes.

El evento, organizado por la Asociación de Empresarios de la Zona Mesa y López junto a Arte Digital 7 Islas y Duke Fotografía, está abierto tanto a aficionados como a profesionales de cualquier edad, que podrán participar con cualquier tipo de cámara o dispositivo digital.

La dinámica del concurso girará en torno a seis temas sorpresa que se irán desvelando a lo largo de la mañana , entre las 10:30 y las 13:00 horas, mediante avisos de la organización. A partir de cada anuncio, los concursantes dispondrán de 30 minutos para realizar su fotografía. Para optar a los premios será obligatorio presentar una imagen por cada uno de los seis temas.

El certamen repartirá un total de 4.700 euros en premios, distribuidos en 17 galardones entre las categorías infantil, juvenil y adulta. La entrega de premios y la exposición de las obras seleccionadas se celebrará el 9 de mayo en la rambla de Mesa y López, junto a la Plaza de España.

Cómo participar

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de abril y pueden realizarse a través de la web, de forma presencial en la sede de la Asociación Zona Mesa y López o por vía telefónica.

La cuota de participación es de 5 euros para adultos y 4 euros para las categorías juvenil e infantil si se realiza de forma anticipada. En caso de inscribirse el mismo día del concurso, el precio será de 6 y 5 euros, respectivamente.

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Desde su creación en 2004, este concurso se ha consolidado como una de las citas más destacadas para los amantes de la fotografía en Gran Canaria, reuniendo cada año a numerosos participantes en torno a una jornada donde la rapidez y la mirada personal marcan la diferencia.

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