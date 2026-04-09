La nueva terraza del Puerto de Las Palmas solicita la licencia para abrir antes del verano

El Puerto de Las Palmas incorporará en mayo un nuevo espacio de ocio de Las Palmas de Gran Canaria con la apertura de Súgar, una terraza bar que abrirá en la azotea del Edificio Fundación Puertos de Las Palmas siempre y cuando la respuesta del Ayuntamiento a la solicitud presentada por La Posada de Jamaica -la misma promotora del conocido Kopas- sea positiva.

El nuevo rooftop se ideó en 2019, aunque su verdadero impulso se produjo hace dos años cuando comenzaron los trabajos en la cubierta del inmueble propiedad de la Autoridad Portuaria después de que se modificara el proyecto para atender las exigencias técnicas del Puerto de Las Palmas. Ahora, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el viernes 3 de abril, el Consistorio capitalino ha abierto un periodo de exposición pública y, salvo inconvenientes, podrá autorizar la apertura a principios de mayo.

Terraza bar y oferta de ocio en la zona puerto-ciudad

El bar con terraza al aire libre y bar musical tiene una superficie 1.253,81 metros cuadrados útiles y ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, más el correspondiente Impuesto General Indirecto Canario, para ofrecer a la ciudadanía un espacio de ocio en plena zona puerto-ciudad.

Aunque en el proyecto se contemplaba que el local no sería visible desde la calle porque todos sus laterales estarían retranqueados dos metros, lo cierto es que desde hace varios meses se ven desde la calzada los paramentos verticales con los que se limita la zona de ocio en tres de sus laterales.

Distribución del local y accesibilidad

El nuevo local cuenta con una zona techada y un patio al aire libre en el centro donde se distribuyen tres zonas musicales diferenciadas, una para el DJ, otra de pie y otra sentada. Además, se ha reservado espacios para personas con movilidad reducida a los lados de las barras. En ese sentido, el proyecto recogía que por cada cien asientos se guardaba un hueco para sillas de ruedas.

En sus redes sociales llevan meses promocionando su oferta, que incluye tardeo además del horario nocturno en «la mejor terraza».

Aislamiento acústico y ubicación del local

El proyecto constructivo presentado detallaba que todos los elementos del cerramiento lateral «cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos», aunque el local está ubicado en una zona no residencial, ya que es de uso portuario, en la Avenida de Los Consignatarios, entre el Centro Comercial El Muelle y el Acuario Poema del Mar.

Diseño, zonas ajardinadas y eficiencia energética

El diseño para este nuevo espacio de ocio combina el pavimento cerámico con madera tropical tratada y césped artificial, e incluye 330 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

Por otro lado, el proyecto contempla dos ascensores que sustituirán al único que existía anteriormente y que junto a las escaleras garantizan la fluidez en las salidas.

Otro de los detalles de Súgar Las Palmas es que el envolvente elegido reduce la dependencia energética durante todo el año, refrescando el espacio en verano y protegiendo del frío en invierno. Además, el diseño escogido permite aprovechar al máximo la luz natural, lo que redundará en el ahorro energético.

Otros proyectos en la zona

Súgar no es el único proyecto de ocio pensado para esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. Terraza Botánico y Galifornia Empire Group SL trabajan para regular la discoteca Savana en la planta baja del Centro Comercial el Muelle después de que el Ayuntamiento capitalino e denegara el permiso para abrir. Además, ha recurrido esta decisión ante los tribunales.

La negativa del Consistorio a la apertura se justificó con el informe de la Sección de Control Urbanístico de marzo del año pasado en el que se recogían las deficiencias encontradas en las revisiones realizadas durante 2024, como el incumplimiento de los decibelios máximos admitidos en un lugar al aire libre, o aspectos relacionados con actividad recogida en la licencia, los materiales y la iluminación, entre otros.

En la azotea de ese mismo centro comercial se había previsto, por otro lado, la apertura de un local, el Limbo, que se anunció en abril de 2025 como un club insonorizado con una terraza exterior de alto confort diseñada para acoger música en directo, experiencias culturales y una oferta gastronómica de primer nivel.