El parque Juan Pablo II se llena de magia, acrobacias y talleres gratuitos con motivo del Día Mundial del Circo

El parque Juan Pablo II, en Las Palmas de Gran Canaria, se convertirá en una gran 'carpa' al aire libre con motivo del Día Mundial del Circo, que se conmemora el 18 de abril. La programación, dirigida al público familiar, se desarrollará desde el jueves 16 y hasta el sábado 18 con espectáculos y actividades gratuitas que reunirán a malabaristas, acróbatas, zancudos, mimos, payasos e ilusionistas.

La cita se celebrará durante tres jornadas en horario de mañana, de 9:45 a 13:00 horas, y el sábado 18 añadirá un tramo de tarde, de 17:30 a 19:30 horas. El programa completo puede consultarse en el apartado ‘Eventos’ de lpacultura.com.

Programa en la ciudad por el Día Mundial del Circo / LP/DLP

Actividades y ‘Paseo de las artes’

El parque abrirá cada día con el ‘Paseo de las artes’, un recorrido de bienvenida con música, pintura y estatuas vivientes. El payaso Chispita inaugurará la programación diaria del jueves 16 y el viernes 17, jornadas en las que también se han previsto talleres de pintacaras, juegos y dinámicas con hula hoops y malabares.

En esos dos primeros días, el público podrá asistir al show de magia ‘Ilusión’ y a la Gala del Circo, dirigida por el presentador Juan Antonio Cabrera. En el cartel figuran artistas como la acróbata aérea valenciana Mireya Lara Vallés y la canaria Tamara López García, con un número de rueda Cyr.

Gala del Circo y artistas participantes

La gala contará además con la participación de los acróbatas Meibys de la Caridad López Calzada y Fidel Delgado Pila, de Atlantis Circus, y de los malabaristas Ever Devaughnque (Sudáfrica) y Luis Totó Niño (Chile). El payaso Chincheta cerrará las dos citas del jueves y el viernes.

La actividad regresará el sábado 18 con nuevas propuestas a lo largo de la mañana, entre ellas talleres, la actuación de Mr. Gas y del Mago Aníbal, además de la celebración de la Gala del Circo. La programación matinal finalizará con la participación de la payasa y acróbata Dj Tami.

Por la tarde, el parque acogerá de nuevo el espectáculo de Atlantis Circus y la D’Lokos Kids Party. El payaso Chincheta pondrá el cierre a la jornada del Día Mundial del Circo en el parque Juan Pablo II.

Talleres en la biblioteca

La celebración se extenderá también a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. La Biblioteca Josefina de la Torre, en Las Canteras, organizará el sábado 18 una jornada de puertas abiertas con un taller circense y una pequeña muestra escénica a cargo de monitores y monitoras de la Escuela de Circo MSB. La actividad se desarrollará de 11:00 a 14:00 horas y será de acceso libre hasta completar aforo.