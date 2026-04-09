El rincón de Las Palmas de Gran Canaria perfecto para disfrutar de un brunch: café de especialidad y desayunos contundentes

En Las Palmas de Gran Canaria hay diferentes opciones para disfrutar de un buen desayuno o brunch, locales que destacan por la calidad de sus productos y sus propuestas originales. Este es el caso de Cool Beans, una cafetería que se ha convertido en una opción perfecta para quienes busquen desayunos completos y diferentes.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Desayunos contundentes, de calidad y con un café de especialidad increíble", resumen tras su visita.

Un rincón perfecto para empezar el día

El local, cuenta con una carta pensada para quienes buscan salir de los desayunos típicos. Uno de sus platos más recomendados es la shakshuka con huevo y pan de masa madre. "Te recomendamos 100% que pidas la shakshuka, vas a querer pedir más tostadas para mojar su salsita", aseguran.

Los creadores de contenido no solo quedaron sorprendidos con esa propuesta, ya que los huevos revueltos con bacon acompañado de focaccia también los dejo encantando. "Nos sorprendió mucho, la mantequilla de hierbas le daba un toque increíble", comentan.

Dulce con sabor canario

Este rincón también complace a los amantes del dulce con opciones que no pasan desapercibidas y cuenta con toques canarios. Los pancakes con fruta de temporada y crema de gofio son uno de los platos estrella que nadie se puede perder. "Si eres un goloso pídete estos pancakes, lo mejor es su crema casera de gofio", destacan. Además, ofrecen repostería casera que varía según el día.

Otro de los aspectos a destacar del establecimiento es que apuestas por el café de especialidad. "Solo trabajan con café de especialidad y cambian su origen todos los meses", explican en el vídeo.

El local también cuenta con espacio coworking, lo que convierte al establecimiento en una opción ideal para trabajar en un ambiente tranquilo mientras disfrutas de un buen desayuno o brunch.

Horario y ubicación

Cool Beans se encuentra en la calle Audiencia, 7, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus diferentes y exitosas elaboraciones.

Abre todos los días de 9:00 a 16:00 horas, un horario perfecto para quienes busquen disfrutar de un desayuno más temprano o para los que prefieran un brunch con la mañana más avanzada.