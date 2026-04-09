Santa Catalina acoge una gala benéfica a favor de la lucha contra el cáncer
El hotel de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el 10 de abril la segunda edición de “Noche en La Habana” para recaudar fondos para la AECC
El hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway, será escenario el próximo 10 de abril de la segunda edición de “Noche en La Habana”, un evento solidario cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas.
La cita, que comenzará a las 20:30 horas, reunirá a empresas, instituciones y asistentes en una velada que combina ocio y compromiso social con el objetivo de apoyar la lucha contra el cáncer.
Una noche solidaria
El evento busca consolidarse como una referencia en el calendario social de la capital grancanaria, promoviendo la implicación del tejido empresarial en iniciativas benéficas.
En esta edición, cuenta con el respaldo de patrocinadores como Polestar, Orvecame, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Saphir Joyeros y Mutua Tinerfeña, además de una amplia red de colaboradores.
Impulso colectivo
La organización destaca la importancia de la colaboración entre entidades y empresas para hacer posible esta iniciativa, impulsada por AVC Audiovisuales Canarias y JFT Comunicación.Asimismo, numerosas firmas y colaboradores se han sumado al proyecto, reforzando el carácter solidario del evento.
Con esta iniciativa, el hotel Santa Catalina refuerza su papel como uno de los principales espacios sociales y culturales de Las Palmas de Gran Canaria, apostando por acciones que generan un impacto positivo en la comunidad. El establecimiento, con más de un siglo de historia, continúa posicionándose como punto de encuentro para eventos de relevancia, tanto a nivel cultural como social.
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