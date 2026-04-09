Sensores inteligentes para medir la calidad del aire y el ruido en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instala sensores inteligentes en puntos clave para medir la calidad del aire y el ruido, como parte de su estrategia para la Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Sagulpa, ha iniciado la instalación de sensores inteligentes para medir la calidad del aire y el ruido ambiental en distintos puntos de la ciudad. Esta medida se enmarca en el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el objetivo de avanzar hacia un modelo urbano de movilidad más sostenible y basado en datos.
Los primeros dispositivos se colocan en calle Galicia esquina con Víctor Hugo y calle Manuel González Martín esquina Pío XII, ubicaciones con alta actividad diaria que permitirán iniciar la monitorización en tiempo real de las condiciones ambientales. Los sensores, desarrollados con tecnología Bettair®, registran partículas en suspensión (PM1, PM2.5 y PM10), gases contaminantes como NO₂, O₃, CO y SO₂, además de niveles de ruido, temperatura, humedad y presión atmosférica.
La información recabada se transmite automáticamente a una plataforma digital que transforma los datos en mapas y visualizaciones, facilitando su análisis y comprensión. Esta tecnología permitirá identificar zonas con mayor exposición a contaminantes, así como tomar decisiones más ágiles en la gestión de la ZBE y en medidas de salud pública. Los dispositivos funcionan con paneles solares, asegurando autonomía y sostenibilidad energética.
Datos para anticipar necesidades
El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó que contar con datos en tiempo real mejora la planificación de la movilidad urbana y la gestión del espacio público. Ramírez señaló que esta información es esencial para anticipar necesidades, fundamentar decisiones y avanzar hacia una ciudad más saludable y preparada frente a los retos ambientales actuales.
Sagulpa impulsa el proyecto como parte de su papel en la transformación de la movilidad urbana, integrando tecnología que optimiza la gestión y fortalece el modelo de ciudad sostenible. El despliegue de estos sensores es progresivo y permitirá ampliar la red de monitorización en distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando la apuesta por una movilidad más limpia y una ciudad que utiliza los datos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
- La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
- Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
- El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
- El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas
- Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda
- “El llanto que nos devolvió la vida”: El estremecedor momento en que un enfermero salva a un recién nacido que no respiraba en Canarias