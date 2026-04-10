Coalición Canaria parará el proyecto de la Metroguagua si gobierna en 2027

Coalición Canaria de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Comité Local, encabezado por su secretaria Esther Monzón, expresa su rechazo frontal al actual desarrollo del proyecto de la MetroGuagua por la nefasta gestión y planificación de los recursos públicos y ante la falta de resultados y garantías por parte del Ayuntamiento, liderado por el PSOE en las dos últimas legislaturas.

La formación nacionalista asegura que el proyecto de la MetroGuagua ha dividido los barrios, afectando de forma significativa a la actividad económica local y a la vida cotidiana de comerciantes y vecinos. “Las Palmas de Gran Canaria no puede seguir atrapada en una obra interminable. Comerciantes hundidos, vecinos resignados, usuarios sin soluciones reales. La desilusión de la ciudadanía con este proyecto es un hecho incuestionable”, señala Esther Monzón.

Además, aclaran que su “no” rotundo a la MetroGuagua es un rechazo definitivo a seguir derrochando dinero de todos los contribuyentes en un proyecto sin rumbo, sin plazos, sin resultados y sin credibilidad. “Ya se ha demostrado que más financiación y más tiempo no son la solución a un proyecto que nació mal planificado”, asegura David Suárez, portavoz municipal de CC en el Consistorio.

En este sentido, los nacionalistas dejan claro que, en caso de asumir responsabilidades de gobierno tras las próximas elecciones municipales de 2027, pondrán fin al proyecto de la MetroGuagua y abrirán una nueva etapa en la planificación de la movilidad en la ciudad.

Tanto la alcaldesa Carolina Darias como el Partido Socialista han dejado patente su nefasta gestión, ya que contaban con todos los recursos a su disposición para la puesta en marcha de la MetroGuagua, con tiempo, dinero y confianza ciudadana y, sin embargo, una década después del arranque del proyecto no han sido capaces ni de ofrecer certezas, ni de cumplir plazos, ni de liderar un proyecto de esta envergadura.

Con todo, recuerdan que el proyecto ha recibido fondos públicos que no se han ejecutado y han tenido que ser devueltos. “Un proyecto que podría haber transformado esta ciudad ha pasado a convertirse en el mayor ejemplo de improvisación, falta de planificación y agotamiento político del actual gobierno municipal”, explican.

“No”a la MetroGuagua, “sí”a la movilidad sostenible

Coalición Canaria reafirma su compromiso con un modelo de movilidad sostenible, apoyado en el transporte público eficiente y de alta capacidad, pero insiste en la necesidad de desarrollar proyectos con planificación rigurosa, plazos definidos y resultados

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En esta línea, el secretario de Movilidad Sostenible de Coalición Canaria Gran Canaria e ingeniero de Caminos, Julio Rodríguez, explica que la formación propondrá la recuperación de los espacios afectados y en el diseño de un nuevo modelo de movilidad construido desde el diálogo con expertos y profesionales del transporte, el urbanismo y en movilidad sostenible, colectivos sociales y sectores económicos.