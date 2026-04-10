Los dioses siguen aquí

Querido lector,

Ha llegado el momento de cerrar el periódico.

Pero no para dejar de leer, sino para empezar a mirar.

Después de tantas crónicas escritas desde la distancia, después de tantas páginas recorridas con los ojos, pero sin los pies, ha llegado la hora de abandonar la comodidad del asiento y salir a la ciudad. Porque hay cosas que las palabras no pueden hacer solas. Hay verdades que solo se revelan cuando estás delante de ellas.

Lo que estás a punto de leer no es solo un artículo: es una invitación.

Una invitación a recorrer nuestra ciudad de otro modo.

‘La alegoría de la farmacia’ , en el Paraninfo del rectorado de la ULPGC. / La Provincia

Te propongo un pacto: durante cuatro noches, en cuatro rincones de Las Palmas de Gran Canaria, dejarás de ser lector para convertirte en algo más incómodo -y mucho más fascinante-: testigo, investigador, cómplice. Juntos vamos a descorrer el velo.

El secreto que nadie miró

Durante décadas, miles de personas han pasado frente a ellos. Los han ignorado, los han admirado, los han fotografiado. Pero nadie -o casi nadie- ha sabido leerlos.

Cuatro murales pintados por Jesús Arencibia en plena dictadura franquista esconden un mensaje cifrado que ha permanecido oculto a plena vista durante más de medio siglo. Mientras el régimen exigía una pintura de cruces y mártires, mientras el nacionalcatolicismo imponía su iconografía de gloria y sacrificio, Jesús Arencibia hacía algo mucho más arriesgado y mucho más sutil: ocultaba a los dioses paganos dentro de las escenas costumbristas. Los disfrazaba entre pescadores y médicos, entre santos y alegorías, entre lo sagrado y lo profano.

Lo que parecía devoción era, en realidad, una forma de resistencia. Lo que parecía inocente escondía un lenguaje simbólico para quien supiera descifrarlo.

La travesía

Cuarteto de luz y sombra es un ciclo de cuatro jornadas divulgativas, de carácter libre y gratuito, organizado por el Cabildo y la Casa-Museo Antonio Padrón. Durante estas jornadas recorreremos cuatro espacios clave de nuestra ciudad para contemplar los murales in situ, frente a ellos, no a través de imágenes. Allí escucharás estas crónicas en el lugar donde cobran sentido, siguiendo el hilo de una investigación que comenzó en mi novela El banquete de las brujas y que ahora sale a la calle.

Todas las sesiones comenzarán a las 19:00 horas.

‘Esculapio’ en el Colegio Oficial de Médicos / La Provincia

Las cuatro puertas

15 de abril - Hotel Santa Catalina

En el Salón Arencibia nos recibirá La ofrenda a Diana, un mural que a primera vista muestra una escena armónica sobre la caza, la pesca y el paso de las estaciones. Pero Diana no es aquí una figura decorativa. Es la diosa de las brujas.

22 de abril - Colegio Oficial de Médicos

En el segundo umbral, la medicina y la divinidad se funden en un mural de una audacia silenciosa: Esculapio -dios grecorromano de la curación- aparece equiparado con Cristo. Dos figuras que sanan. Dos figuras que resucitan. Una imagen que, en su tiempo, desafió la ortodoxia sin tener que alzar la voz.

29 de abril - Cabildo de Gran Canaria

En el Salón de Plenos del cabildo, corazón del poder institucional de la isla, Neptuno gobierna las aguas con nombre prestado. Los gozos del mar muestran a San Pedro González Telmo como protector de los pescadores, pero bajo su manto late el tridente del dios romano, suplantado, bautizado, apenas disimulado para quien sabe mirar.

‘La ofrenda a Diana’ en el Hotel Santa Catalina / La Provincia

6 de mayo - Paraninfo del Rectorado de la ULPGC

El broche final, y quizás el más inquietante. La Alegoría de la farmacia nos transporta a un Asclepión en ruinas -un antiguo templo dedicado a Esculapio donde los enfermos dormían esperando la visión curadora de los dioses-, en cuyos escombros los ritos paganos han sido apenas cubiertos por una fina capa de cristianismo.

Tanto si has leído El banquete de las brujas como si nunca has oído hablar de él, estas cuatro noches son para ti.

Para quien quiera mirar nuestra ciudad con otros ojos.

Para quien sospeche que los muros guardan memoria.

Para quien esté dispuesto a detenerse ante una imagen y preguntarse: ¿qué hay debajo?

Las Palmas de Gran Canaria conserva una capa pagana que nadie nos enseñó a leer. Ha estado siempre ahí, en lo alto de salones y edificios institucionales, esperando a que alguien se detenga el tiempo suficiente para descifrarla.

Ese alguien puedes ser tú.

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Te espero en los espacios más paganos de nuestra ciudad.