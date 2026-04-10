Fimar 2026 abre la recta final para expositores: fechas y claves de la feria

La Feria Internacional del Mar (Fimar) encara la recta final del plazo para la inscripción de expositores de su edición número 15, que se celebrará en el muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas, del 22 al 24 de mayo de 2026. La cita volverá a reunir a empresas, entidades e instituciones vinculadas a la economía azul en Canarias, con un programa que combina espacio expositivo y actividades abiertas al público.

La organización mantiene abierto el registro para participar como expositor, dirigido a firmas y operadores de ámbitos como la náutica, el sector marino y marítimo, el entorno portuario, la moda y los deportes acuáticos, entre otras actividades ligadas al océano. El trámite se realiza a través de la web oficial.

Imagen de la pasada edición de Fimar. / Sabrina Ceballos

Fimar está promovida por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Puertos de Las Palmas. La organización recae en Infecar, Feria de Gran Canaria, y la Concejalía de Ciudad de Mar del consistorio capitalino.

La oferta expositiva y el enfoque del evento

La feria presentará ante el público propuestas del mercado de embarcaciones deportivas, además de moda y complementos relacionados con actividades acuáticas, equipamiento y tecnología vinculados al ecosistema marino, marítimo y portuario, artículos para la práctica de diferentes disciplinas acuáticas y servicios asociados, como seguros especializados. Junto al componente comercial, el encuentro incorpora contenidos orientados a la protección ambiental de los océanos, el desarrollo sostenible de la economía azul, la seguridad marítima y la formación ligada al medio marino.

En esa combinación, la oferta incluye tanto empresas del sector como instituciones públicas, entidades académicas, clubes deportivos y centros formativos, con el objetivo de reforzar un punto de encuentro anual para un tejido económico ya asentado en las islas.

Embarcaciones expuestas en la pasada edición de la feria / Sabrina Ceballos

Los ejes de Fimar 2026

La edición de 2026 estará dedicada a Regiones Ultraperiféricas y el Mar, con la intención de subrayar el papel estratégico de territorios como Canarias en la economía azul, la innovación marina y la cooperación en el ámbito atlántico. Además, la feria incorporará la promoción de Gran Canaria Destino Starlight, poniendo el foco en las condiciones de la isla para la observación del cielo nocturno como parte de un planteamiento ambiental y divulgativo.

Exhibiciones y actividades para el público

Como en años anteriores, el programa incluirá exhibiciones en el agua y actividades náuticas abiertas a la participación, además de espacios pensados para el ocio familiar al aire libre. La divulgación sobre los océanos y el conocimiento científico del medio, una de las señas de identidad del evento, volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda de Fimar 2026.