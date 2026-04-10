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Foro Metropole retoma su actividad con Javier Tolentino y Un blues por Teherán

Una mirada a la sociedad iraní a través de quienes intentan sostener la cultura en un contexto de presión política y familiar

Javier Tolentino

Javier Tolentino / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Foro Metropole reanuda su programación con una conversación junto a Javier Tolentino, director de Un blues por Teherán, documental que en 2022 fue finalista en los Premios Goya, en los Premios Gaudí y en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

La película ofrece una mirada a la sociedad iraní a partir de la convivencia, y también la fricción, entre tradición y modernidad. A través de una propuesta visual de marcado carácter gráfico y de testimonios reales, el filme se adentra en las dificultades de varios protagonistas para sostener su vínculo con la cultura en un contexto político y familiar poco permeable a la expresión artística.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / LP/DLP

Seis años después de su estreno, Un blues por Teherán recupera actualidad como una vía para aproximarse a la realidad de un país hoy atravesado por la guerra. El documental plantea, desde lo cotidiano, una observación sobre las tensiones internas de Irán y sobre el lugar que ocupan la creación, la música y la palabra en ese escenario.

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La obra cinematográfica tiene además una prolongación editorial. Un blues por Teherán también fue publicado como libro, dentro de una trayectoria literaria que Javier Tolentino ampliará la próxima semana con la presentación de su nuevo título, Diario de un cobarde desde el fin del mundo, en la Casa de Colón.

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